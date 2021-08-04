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Друге «срібло» для України завоював борець Парвіз Насібов

Вероніка Рой

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Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов завоював «срібло» на Олімпійських іграх у Токіо. Про це інформує Львівський портал.

Український спортсмен пройшов у фінал Олімпійських ігор з греко-римської боротьби у вагової категорії до 67 кг. У змаганні за «золото» Парвіз Насібов поступився Мухаммадрезі Гераеі з Ірану. Поєдинок завершився з рахунком 9:1.

Зазначимо, у півфіналі українець переміг Ахмеда Ель-Саєда Хегазі з Єгипту з рахунком 7: 6.

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Це вже друга срібна нагорода у скарбничці української збірної. Загалом українські спортсмени здобули вісім медалей – дві срібні та шість бронзових.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна та борчиня зі Львова Алла Черкасова.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Як писав Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

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Фото: НОК

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