Україна здобула перше «золото» на Олімпійських іграх

Борець Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України на Олімпійських Іграх у Токіо. Про це повідомляє Львівський портал.

Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби. У фіналі 4 серпня він здолав угорця Віктора Лерінца з рахунком 5:1.

«Наразі не усвідомлюю, що зробив… Я тяжко травмувався за три тижні до Олімпійських ігор і не був впевнений, чи зможу виступити у Токіо. І тільки віра мого тренера в мене дала мені змогу реалізувати свою мрію. Дякую йому за це, спасибі мамі, а також усім, хто підтримував і молився, хто чекав. Мені дуже приємно. Я вітаю всю Україну з цією золотою медаллю», – сказав Жан Беленюк у коментарі Національному олімпійському комітету.

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Зазначимо, що ще одну медаль, срібну, у греко-римській боротьбі Україні сьогодні приніс Парвіз Насібов.

30-річний Жан Беленюк – багаторазовий чемпіон світу і Європи, срібний призер Олімпійських ігор-2016, чемпіон і срібний призер Європейських ігор (2019, 2015 роки), бронзовий призер Універсіади (2013). Заслужений майстер спорту України. Зараз Жан Беленюк є народним депутатом України від «Слуги народу».

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпійських іграх-2020, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна та борчиня зі Львова Алла Черкасова.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Загалом в активі нашої збірної – дві срібні медалі, шість бронзових і одна золота.

Як писав Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

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Фото: НОК України