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Фехтувальник Ігор Рейзлін здобув «бронзу» на Олімпійських іграх

Наталя Дуляба

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У неділю, 25 липня, український фехтувальник Ігор Рейзлін виборов «бронзу» на Олімпійських іграх. Це вже друга медаль у скарбничці національної збірної. Про це Львівському порталу повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Ігор Рейзлін поступився у півфіналі французу Роману Каннону (10:15), але вирвав перемогу у напруженому поєдинку за третє місце в італійця Андреа Сантареллі (15:12).

І таким чином фехтувальник приносить Україні другу нагороду на Олімпіаді в Токіо.

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Зазначимо, що для 36-річного Ігоря Рейзліна Олімпійські ігри-2020 є першою у спортивній кар’єрі.

Зазначимо, напередодні 20-річна дзюдоїстка Дар’я Білодід теж виборола «бронзу» на Олімпіаді в Токіо.

Ігор Райзлін –  український фехтувальник на шпагах, бронзовий призер чемпіонату світу та срібний призер чемпіонату Європи.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували цієї п’ятниці, 23 липня, і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

Показує Олімпійські ігри телеканал UA:Перший, також подивитися змагання можна й на сайті «Суспільного», де буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Додамо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

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