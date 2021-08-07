Україна здобула першу в історії командну медаль в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо

Команда українок з артистичного плавання виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх. Про це повідомляє Львівський портал.

Команда українських синхроністок виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо із результатом 190,3018 бали.

«Золото» в командному змаганні здобули представниці ОКР з результатом 196,0979 бала, а «срібло» – китаянки (193,5310).

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Загалом українські спортсмени здобули 17 медалей на Олімпійських іграх – одну золоту, п’ять срібних та одинадцять бронзових.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня зі Львова Алла Черкасова, дует Марти Федіної – Анастасії Савчук в артистичному плаванні, борчиня Ірина Коляденко та каратист Станіслав Горуна.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Також «срібло» здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга, веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова та боксер Олександр Хижняк. Перше «золото» на Олімпійських іграх завоював ще один борець Жан Беленюк.

Як писав Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

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Фото: AP Photo