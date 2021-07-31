Тенісистка Світоліна виборола «бронзу» на Олімпіаді-2020

Українська тенісистка і шоста ракетка світу Еліна Світоліна виграла у представниці Казахстану Єлени Рибакиної гру за «бронзу» Олімпіади-2020 у Токіо, передає УП.

У першому сеті українка поступилася Рибакиній (6:1). Другий сет був за Світоліною (7:6(5)). У третьому вирішальному сеті перемогу здобула українка 6:4.

Рибакіна з Казахстану займає 20 позицію у рейтингу WTA, Світоліна – 6-та.

У чоловічій грі за «бронзу» перша ракетка світу серб Новак Джокович поступився іспанцю Пабло Каррено-Бусту.

Реклама партнерів

Це вже п’ята медаль України в Токіо. Першу медаль для України – бронзового гатунку – виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін та Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук.

Згодом плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували цієї п’ятниці, 23 липня, і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням. Стрілець Павло Коростильов, який виступав першим, зупинився за крок до медалей, посівши четверте місце.

Показує Олімпійські ігри телеканал UA:Перший, також подивитися змагання можна й на сайті «Суспільного», де буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.