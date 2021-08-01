Український плавець Романчук здобув «срібло» на Олімпіаді

Українець плавець Михайло Романчук у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем на Олімпіаді-2020 в Токіо завоював срібну нагороду. Спортсмен поступився американську Роберту Фінке, передає Львівський портал.

У фінальних змаганнях з плавання серед чоловіків на 1500 метрів вільним стилем на Олімпіаді-2020 в Токіо змагалися двоє українців – Михайло Романчук та Сергій Фролов.

Михайло Романчуку вдалося завоювати срібну нагороду. Цю дистанцію він проплив за 14:40:66. Перемогу у запливі здобув американець Роберт Фінке, який прийшов до фінішу із часом 14:39:65. «Бронзу» здобув німець Флоріан Веллброк. Він проплив дистанцію за 14:40:91.

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Ще один українець Сергій Фролов у цьому запливі фінішував восьмим.

Нагадаємо, раніше на дистанції 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук здобув для України бронзову медаль. Відтак срібна медаль спортсмена поки що є єдиною для України.

Загалом в активі нашої збірної – одна срібна медаль і п’ять бронзових.

Першу медаль для України – бронзового гатунку – виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували цієї п’ятниці, 23 липня, і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням. Стрілець Павло Коростильов, який виступав першим, зупинився за крок до медалей, посівши четверте місце.

Показує Олімпійські ігри телеканал UA:Перший, також подивитися змагання можна й на сайті «Суспільного», де буде доступна текстова онлайн-трансляція.

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