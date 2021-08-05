Україна здобула третє «срібло» на Олімпійських іграх

У четвер, 5 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо срібну нагороду здобуває каратистка Анжеліка Терлюга. Про це інформує Львівський портал.

Каратистка Анжеліка Терлюга виборола олімпійське «срібло» у ваговій категорії до 55 кг з рахунком 1:5. Українка поступилася 21-річній болгарській спортсменці Івет Горанову і таким чином стала срібною призеркою Олімпіади в Токіо.

Це перша в історії збірної України олімпійська медаль з карате. Саме цю дисципліну цього року ввели вперше.

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Головним тренером української збірної з карате – голова управління молоді та спорту Львівської міськради Антон Нікулін .

Це вже третя срібна у скарбничці української збірної. Загалом українські спортсмени здобули тринадцять медалей – одну золоту, три срібні та дев’ять бронзових.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня зі Львова Алла Черкасова, дует Марти Федіної – Анастасії Савчук в артистичному плаванні та борчиня Ірина Коляденко.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Також «срібло» здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. Перше «золото» на Олімпійських іграх завоював ще один борець Жан Беленюк.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

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Фото: НОК України