На Грибовицькому сміттєзвалищі триває рекультивація: що вже зроблено

На Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова продовжується рекультивація, розпочата восени минулого року. Наразі триває технічний процес, після якого розпочнеться біологічний. Усі роботи мають завершити до середини 2022 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами керівника ЛКП «Зелене місто» Святослава Євтушенка, вигляд сміттєзвалища порівняно з тим, яким воно було до осені минулого року, суттєво змінився. На сьогодні воно вже більше схоже на рекультивований об’єкт.

«За цей час ми можемо спостерігати, як вже змінилося звалище. Наразі ж тривають роботи з перепрофілювання і виположення куполу полігону. Зокрема, облаштовується форма куполу, аби надалі приступити до консервації звалища та дегазації. Крім того, підрядник J/V GOKSIN INSAAT – HAYAT GROUP облаштовує дренажні канали для відведення стічних вод. Також тривають заходи з осушення існуючих озер-відстійників фільтрату. Передбачається, що всі ці заходи мають завершити наступного року», – зазначив Святослав Євтушенко.

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Зазначимо, що усі інженери, які працюють на полігоні, є представниками Туреччини. Загалом персонал становить понад 50 осіб. Роботи на машинах виконують також українські працівники. Сума контракту з підрядником 17,8 млн грн.

Посадовець також відзначив, що рекультивації потребують усі сміттєзвалища.

«Перш за все, варто зазначити, що на всіх звалищах утворюється полігонний газ, який від 30 до 60% складається із метану – він є одним із шести найнебезпечніших газів, що знищує озоновий шар та викликає парниковий ефект. Більше того, при накопиченні газу можуть виникати локальні займання і пожежі. Це призводить до серйозних викидів діоксинів та фуранів. Тим часом при рекультивації полігонів обов’язково облаштовується система дегазації, яка дає можливість відбирати полігонний газ та унеможливлювати його потрапляння в атмосферу. Також на всіх звалищах утворюється фільтрат, і навіть якщо полігон припиняє приймати відходи на захоронення, а цю речовину не збирають та не очищають, фільтрат продовжує з’являтися ще впродовж 100-200 років, забруднюючи ґрунтові води», – додав Євтушенко.

Як пояснив керівник ЛКП «Зелене місто», упродовж трьох років на Грибовицькому сміттєзвалищі за допомогою озер-відстійників, облаштованих на ньому, відбирається фільтрат, який потрапляє на очищення. Наразі вже зібралося більше 177 тис. м3 речовини. Щоб уникнути його розповсюдження, відбувається очищення на двох станціях. Перша працює за технологією академіка В. Рогова, друга – за технологією зворотнього осмосу. За добу обидві станції очищають близько 500 м3 фільтрату.

Зазначимо, що під час технічного процесу, згідно з проєктом, підрядник J/V GOKSIN INSAAT – HAYAT GROUP облаштує бічні укоси мас відходів. Це дозволить забезпечити стабільний кут нахилу, який підходить для установки технічного та остаточного шару покриття. Також має зробити остаточний купол, щоб гарантувати відсутність ставків і фільтрації дощової води. Разом із тим, встановити технічний і остаточний шар покриття на виположених схилах, щоб зменшити проникнення дощової води в масу відходів. Крім того, забезпечити відвід фільтрату в станцію очистки та правильне управління поверхневим стоком зі сміттєзвалища та його ефективне відведення від маси відходів.