Харківська фірма за 30 мільйонів підготує Грибовицьке сміттєзвалище до рекультивації

У тендері на проведення підготовчих робіт на Грибовицькому сміттєзвалищі перемогло ТзОВ «Стройтрансавто». За підготовку полігону до рекультивації харківська фірма отримає 30,9 мільйона гривень. Про це йдеться на платформі публічних закупівель Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

Тендер на проведення підготовчих робіт на об’єкті «Комплексний проект з рекультивації полігону, с. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області. Реконструкція» ЛКП «Зелене місто» оголосило ще на початку липня. Очікувана вартість становила 34 446 247 гривень.

На торги подалися три фірми: ТзОВ «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд», остаточна пропозиція якої становила 24 990 000 гривень, ТОВ «ПМК-77» із 30 500 000 грн, а також ТзОВ «Стройтрансавто», що готове було виконати всі необхідні роботи за 30 934 560,65 гривень.

Втім перемогло у тендері саме ТзОВ «Стройтрансавто» із найвищою ціновою пропозицією. Необхідні підготовчі роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі воно виконає за більше, ніж 30,9 мільйона гривень.

Нижчі пропозиції обох інших компаній відхилив тендерний комітет через те, що вони не подали документів, які підтверджують досвід виконання аналогічних робіт, наявність необхідної техніки чи працівників відповідної кваліфікації.

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Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі міськради Львова, ТзОВ «Стройтрансавто» має ліквідувати деякі озера з інфільтратами, перемістить сміття, яке зсунулось ще у 2016 році, а також встановить трансформаторну підстанцію, необхідну для проведення дегазації полігону. Всі роботи фірма має виконати ще до кінця 2019 року.

«Робота відбуватиметься з озерами фільтратів. Ми маємо усунути ті, що найближче до тіла полігону, щоб можна було приступити до виположування схилів та сформувати підпірні дамби. Підготовчі роботи потрібні, зокрема, щоб на локації почала працювати важка техніка. Вона ж формуватиме „купол“ полігону. Також переможець тендеру підготує майданчик, на якому встановлять обладнання для очистки фільтратів, виконає переміщення маси сміття, яка зсунулася в 2016 році», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

За його словами, ці підготовчі роботи є фактичним початком комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, яку фінансує ЄБРР. Після їхнього завершення у мерії відразу планують визначити генерального підрядника, який займеться безпосередньо рекультивацією.

«Підготовчі роботи до рекультивації будуть втілені до кінця цього року. Це дасть можливість після проведення тендеру ЄБРР на визначення генерального підрядника робіт з рекультивації, відразу без перерви розпочати всі інші роботи. Йдеться, зокрема, про формування технологічного екрану, встановлення геомембрани та виположування схилів. Паралельно відбуватиметься дегазація», – додав Вадим Ноздря.

Договір із ТзОВ «Стройтрансавто» ЛКП «Зелене місто» підписало 5 серпня.

Згідно з даними аналітичної системи YouCotrol, ТзОВ «Стройтрансавто» – це харківська фірма, яка існує з 2003 року. Її власником є харків’янин Павло Головін.

Основний вид діяльності підприємства вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель. Однак воно ще має ліцензію від ДАБІ України на діяльність з об’єктами архітектури, від Держгірпромнагляду Харківщини – на різного роду будівельні та земляні роботи. Також раніше ТзОВ «Стройтрансавто» мало дозвіл від Укртрансбезпеки на внутрішні перевезення небезпечних вантажів.

Лише з початку 2019 року ТзОВ «Стройтрансавто» виграло державних закупівель на 36,5 мільйона гривень, тоді як протягом усього 2018 року їх було лише на 497 755 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, тендер на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища мали оголосити ще до кінця 2018 року, втім цього так і не сталось.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто орієнтовно у 2023 році. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

А нещодавно Львівська ОДА звернулась до СБУ, аби та надала правову оцінку проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

Нагадаємо, проект рекультивації полігону у Грибовичах розробив ще у 2013 році Інститут «Гірхімпром». Він пройшов експертизу, але через те, що звалище все одно використовували, а потім і через трагедію, проект так і не реалізували.

Згодом взялися розробляти другий проект рекультивації. Його напрацьовувала на основі проекту «Гірхімпрому» французька фірма Egis спільно з місцевими мешканцями, активістами та екологічними організаціями. Саме у цьому проекті мали врахувати всі зауваження місцевої громади. Цей проект мали завершити восени 2018 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради Львова провели у селі Малехів громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля проекту комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Однак місцеві мешканці участі у слуханнях не брали.