В ЛКП «Зелене місто» назвали нову дату будівництва сміттєвого заводу у Львові

Новопризначений директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко заявив, що будівництво сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій відтерміновується через бюрократичні процедури. Натомість він назвав нову дату початку зведення сміттєвого заводу – друге півріччя 2020 року. Про це він розповів сьогодні, 23 січня, під час сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Євтушенка, на вул. Пластовій, 13 вже розпочались підготовчі роботи, однак безпосередній початок будівництва сміттєпереробного комплексу відкладається до другого півріччя 2020 року.

Зазначимо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що зводити сміттєвий завод почнуть восени 2019 року.

Водночас Святослав Євтушенко додав, що спорудити завод на Пластовій мають протягом двох років, тобто всі роботи завершаться не раніше ніж у другій половині 2022 року, а не наприкінці 2021-го, як про це говорив Садовий.

«Затримки з будівництвом першочергово пов’язані з процедурами банку [ЄБРР], які досі тривають. Зараз проводиться тендер, завершено його перший етап. Станом на сьогодні підприємства допущені до другого етапу. Буквально вчора ми отримали від банку деякі уточнення, які до кінця тижня маємо опрацювати. Я впевнений, що до кінця наступного тижня [початок лютого] у нас уже буде дозвіл на проведення другого етапу тендеру», – розповів Святослав Євтушенко.

Нагадаємо, влітку 2018 року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

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Як повідомляв Львівський портал, міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту будівництва сміттєпереробного заводу: спочатку його мали розпочати з 2019 року, потім мер заговорив уже про нову дату. Детальніше про це читайте тут.

Проти сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 регулярно протестує громада мікрорайонів Знесіння та Кривчиці. Люди вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою у їхніх районах. Востаннє акцію протесту люди влаштовували наприкінці 2019 року.

Позицію місцевих жителів підтримували деякі депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєвого заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.

Торік навесні Міністерство екології та природних ресурсів України підтвердило безпечність майбутнього сміттєвого заводу. Втім воно також зобов’язало ЛКП «Зелене місто» встановити додаткову систему очистки технічних і дощових стоків на території сміттєвого комплексу, аби унеможливити будь-який негативний вплив на навколишнє середовище.