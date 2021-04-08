У Львові продовжили жорсткий карантин

Посилений карантин у Львові продовжили до 19 квітня. Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій:

посилений карантин продовжено до 19 квітня;

на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи;

місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19;

на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус;

Окрім того, він додав, що міська комісія звертається до обласних медичних закладів щодо можливості облаштування додаткових ліжко-місць для пацієнтів. Нам потрібно об’єднати наші зусилля, щоб перемогти епідемію.

Зазначимо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин ще із 19 березня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантинні обмеження в роботі громадського транспорту та дитячих садочків, а за порушення карантину у Львові закрили низку закладів.

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На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

У Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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