У 8-й міській лікарні Львова відкрили додаткове covid-відділення

Упродовж двох тижнів у приміщеннях колишньої поліклініки на базі 8-ї міської лікарні відкрили додаткове ковідне відділення на 38 ліжок із доступом до кисню. Відзавтра туди вже зможуть госпіталізувати пацієнтів. Водночас, зараз тривають ремонти й у актовому залі лікарні – там відкриють реанімацію на 30 ліжок. Тож загалом лікарня зможе прийняти 420 хворих одночасно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Роботи у приміщеннях колишньої 4-ї поліклініки тривали два тижні. Сюди підвели кисневу мережу, тож кисень є доступним до кожного ліжка, де лежатимуть хворі.

«До цього тут було амбулаторне відділення, яке переїхало на просп Червоної Калини, 57, за що ми їм вдячні. Зараз ми тут розгорнули додаткових 38 ліжок для ковідних пацієнтів. Всі ліжка є обладнані централізованою кисневою системою. За цю добу ми госпіталізували 26 пацієнтів, на сьогодні у нас лікується 280 пацієнтів. Ще маємо резерв ліжок, але кількість госпіталізацій продовжує збільшуватись. Крім цих ліжок, плануємо відкрити 30 ліжок інтенсивної терапії на місці колишнього актового залу, тому що для такої кількості пацієнтів мусить бути потужне відділення інтенсивної терапії», – зауважив керівник 8-ї міської лікарні Василь Трунквальтер.

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Зокрема, раніше у 8-мій міській лікарні обладнали 350 ліжок для хворих на коронавірус. Та зважаючи на збільшення кількості госпіталізацій, зараз розгорнули додаткових 38 ліжок, а згодом буде ще 30 реанімаційних ліжок. Тож загалом лікарня зможе прийняти 420 хворих. Проблем із кисневим забезпеченням тут наразі не мають, а згодом планують придбати ще й кисневий генератор.

Також днями мають розпочати роботи і у приміщенні поліклініки на проспекті Червоної Калини. Там планують облаштувати резервних 60 ліжок. Туди місто вже закупило кисневі концентратори.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Днями Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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Фото: ЛМР