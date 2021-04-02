Лікарні Львова отримають ще 190 кисневих концентраторів

У п’ятницю, 2 квітня, до Львова прибуде ще 190 кисневих концентраторів для лікування кисневозалежних пацієнтів. Їх закупили у турецької компанії «Elmaslar Imalat Tibbi Cihaz», яка виробляє медичне обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Це 10-літрові кисневі концентратори. Їх мерія знову закупила у турецької компанії «Elmaslar Imalat Tibbi Cihaz», яка виробляє медичне обладнання. Зокрема торік місто придбало у цієї компанії 200 концентраторів, а тепер – ще 190.

Як зауважив бізнес-омбудсмен Львівської міської ради Сергій Кіраль, місто, купує ці апарати без посередників від виробника у Туреччині за ціною 800 доларів (близько 22 тис грн).

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Зазначимо, зараз у міських лікарнях Львова є 544 кисневих концентратори й облаштовано 751 кисневу точку.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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Фото: ЛМР