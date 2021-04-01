До чергових груп у садочках Львова прийшло 30% дітей

Від четверга, 1 квітня, дитячі садочки усіх форм власності Львова перейшли у режим роботи чергових груп для дітей, батьки яких продовжують працювати під час локдауну. Про це повідомили в Головному управлінні освіти Львівської мерії, передає Львівський портал.

Головна освітянка міста Зоряна Довганик зазначила, що чергові групи працюють для дітей, батьки яких працюють в час карантинних обмежень. У перший день роботи в такому режимі до садочків прийшло близько 8 тисяч дітей, що становить 30%.

«Ми бачимо зменшення кількості дітей у садках вже сьогодні, а з понеділка ситуація певно ще зміниться. Якщо вчора з міських дошкільних закладах було 40% дітей (близько 10 тисяч), то сьогодні їх вже орієнтовно 30% (близько 8 тисяч осіб)», – розповіла Зоряна Довганик.

Також вона зазначила, що роботу в кожному закладі налагоджують керівники самостійно.

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«Кожен садок самостійно формує чергові групи і поєднує дітей. До прикладу, дітей ясельної групи вочевидь не об’єднуватимусь зі старшими, але якщо приходить кілька старших малюків з різних груп, то їх можна об’єднати в одну, чергову групу. В будь-якому випадку кожен заклад намагається створити максимально сприятливі умови для перебування дітей», – розповіла посадовиця.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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