Covid на Львівщині: +833 нових хворих, 19 померли

Станом на ранок середи, 31 березня, на Львівщині виявили 833 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 336 людей, ще 19 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 103 670 людей.

Протягом вівторка, 30 березня, лабораторні центри провели 3576 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 833, тобто 23% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 404 особи – це львів’яни.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2629 людей (+19 за останню добу). Побороти недугу зуміли 79 111 пацієнтів (+336 за минулу добу).

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Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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