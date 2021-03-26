У Винниківському госпіталі планують розгорнути ще 200 covid-ліжок

У разі погіршення епідситуації в області у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи можуть розгорнути 200 додаткових ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Нещодавно обласна комісія ТЕБ і НС вирішила 600 додаткових ліжок в опорних лікарнях області через складну ситуацію з захворюваністю на коронавірус на Львівщині.

Відтак додаткові ліжко-місця з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні.

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Зокрема, у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи можуть розгорнути 200 додаткових ліжок.

«Максимальна потужність госпіталю у Винниках – 700 ліжко-місць. Наразі тут є 550 ліжок, з яких 410 забезпечені стаціонарним киснем. Всі інші мають переносні концентратори. Зараз у лікарні перебуває 348 ковідних пацієнтів. Якщо буде необхідність передбачити додатковий фінансовий ресурс для цих потреб – будемо оперативно реагувати. Наразі готуємося до різних варіантів розвитку ситуації, але сподіваємося все ж таки на позитивний сценарій, що кількість хворих буде зменшуватися», – зауважив Юрій Холод.

Як розповів керівник госпіталю, впродовж останніх днів госпіталізуються щодня 30-35 пацієнтів.

«Потік пацієнтів збільшується. Ми облаштували нові 55 місць на базі хірургічного відділення, до якого проведено кисневі точки. Ми готові загалом прийняти до 700 пацієнтів, але вони мають бути забезпечені кисневою терапією. На сьогодні розхід кисню великий. В нас є дві бочки на 5 та 3 тисячі тонн. В реанімації маємо 20 ліжок, який заповнені 12», – розповів Максим Прикупенко.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 26 березня у стаціонарах області перебувають 3012 осіб, що становить 68% від загальності кількості covid-ліжок.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 4 квітня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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Фото: ЛОР