Пік третьої хвилі covid на Львівщині очікують на початку квітня

Впродовж останніх двох тижнів на Львівщині майже щодня фіксують рекордну кількість хворих від початку пандемії. Однак у Львівській ОДА заявляють, що пік захворюваності ще попереду і впродовж 10-14 днів, тобто на початку квітня, в області буде стрімко зростати кількість пацієнтів, яким необхідна госпіталізація. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Шурпяк, передає кореспондент Львівського порталу.

Ситуація з захворюваністю на коронавірус на Львівщині залишається дуже складною. Щодня в області виявляють 1000-1300 нових хворих. Збільшується не лише кількість нових хворих, а й кількість пацієнтів, яким необхідна госпіталізація.

За словами Ірини Шурпяк, у стаціонарах зараз перебувають 3012 осіб, що становить 68% від загальності кількості covid-ліжок.

На запитання, чи зараз на Львівщині вже є пік третьої хвилі коронавірусу посадовиця відповіла, що в області готуються до зростання захворюваності. Зокрема, впродовж 10-14 днів в області ще очікують стрімке збільшення кількості пацієнтів, яким необхідна госпіталізація.

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«Ми готуємось до зростання ( захворюваності, – ред.) , тому що минулого тижня ми мали близько тисячі позитивних ПЛР-тестів, впродовж цього вже вийшли на 1300 хворих щодоби. Необхідно розуміти, що відколи ми увійшли в третю хвилю нас є щодобове зростання кількості нових хворих і впродовж 10-14 днів ці хворі можуть гостро потребувати стаціонарної допомоги. Відповідно зростання необхідності стаціонарних ліжок збільшуватиметься і надалі», – пояснила посадовиця.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 4 квітня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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