Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію Covid-19 основний акцент депутати зробили на медицину, проте ремонтна кампанія не пройде осторонь.

Львівський портал розповідає, що і де ремонтуватимуть у Львові протягом року, а також скільки це коштуватиме.

Повноцінний бюджет розвитку-2021 Львівська МТГ отримала лише 25 березня. Фактично три місяці у мерії перераховували показники бюджету розвитку, оскільки депутати навідріз відмовились підтримувати документ у тому вигляді, в якому пропонували чиновники.

Першу частину кошторису, яка охоплювала гуманітарний блок – медицину, освіту, соцзахист і спорт – депутати затвердили на початку березня, а тепер ухвалили решту видатків. Загалом бюджет розвитку громади на 2021 рік сягнув майже 3,8 млрд грн, тоді як торік бюджет розвитку самого Львова становив трохи більше 3 млрд грн.

Зауважимо, що саме в бюджеті розвитку закладають кошти на всі ремонти вулиць і доріг, парків, а також реставраційні роботи. Втім цей документ важливий і тим, що передбачає фінансування всіх ЛКП, виплату кредитів та лізингів. До речі, цьогоріч у статутні капітали комунальних підприємств Львів «залиє» трохи більше 1 млрд грн. Ці гроші підуть й на виплату позик у тому числі.

Дороги

Більшість ремонтів протягом 2021-го проходитимуть на об’єктах, які розпочали торік. Серед найбільших – реконструкція вул. Пилипа Орлика, вул. Пекарської, Степана Бандери, Миколайчука, Личаківської. Роботи тут є масштабні, тому цьогоріч їх не завершать.

Натомість цього року за 1 млн грн відреконструюють вул. Трускавецьку на відрізку від Пулюя до вул. Княгині Ольги, вул. Конюшинну на ділянці від вул. Збиральної до межі міста. Також від вул. Пластової до вул. Творчої прокладуть нову дорогу, на це виділили 1,5 млн грн. А в капремонт перехрестя на вул. В. Великого – Княгині Ольги вкладуть 0,3 млн грн.

Також у 2021 році у Львові почнуть будувати ще одну нову вулицю, яка з’єднає вул. Угорську із вул. Луганською. У бюджеті заклали на це 0,5 млн грн, яких вистачить лише на половину робіт.

Водночас реконструкція чекатиме ще три вулиці: Зелену (від вул. Дж. Вашингтона до вул. Луганської), Козельницьку (від вул. Луганської до вул. Енергетичної), а також Замарстинівську на ділянці від будинку №130 до вул. Мазепи, де прокладуть частину трамвайної колії. На кожен об’єкт дали по 0,8 млн грн.

Основний перелік вулиць, які будуть ремонтувати у 2021-му, і суми фінансування:

капітальний ремонт вул. Личаківської (від вул. Букової до межі міста) – 55 млн грн ;

; капітальний ремонт вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. І. Мечникова), вул. Шімзерів – 54,9 млн грн ;

; реконструкція вул. Б. Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) – 50 млн грн ;

; реконструкція вул. І. Миколайчука (від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар) – 43,2 млн грн ;

; реконструкція вул. С. Бандери – 45,3 млн грн ;

; реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) з організацією кільцевого руху по вулицях Т. Шевченка, Левандівській, Залізничній – 20 млн грн ;

; реконструкція вул. Чернівецької (від вул. Городоцької до пл. Двірцевої) – 17 млн грн ;

; реконструкція вул. Пилипа Орлика – 15 млн грн;

реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. Я. Мудрого) – 10 млн грн;

реконструкція вул. Хуторівки – 10 млн грн;

капітальний ремонт вул. Генерала В. Курмановича (від вул. Данила Апостола до вул. Рудненської – 8,3 млн грн) (від вул. А. П’ясецького до вул. Данила Апостола – 0,9 млн грн);

будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща» – 10 млн грн ;

; капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Північної – 4,5 млн грн), (від будинку № 9-А до вул. Генерала В. Курмановича) – 8 млн грн;

капітальний ремонт дороги на вул. Івасюка у м. Винники – 7 млн грн

– 7 млн грн реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної) – 5 млн грн;

реконструкція площі Двірцевої – 5 млн грн.

Медицина

Загалом на медицину у 2021 році витратять 254 млн грн. Левова частка коштів піде на закупівлю обладнання та ремонти львівських медзакладів.

До прикладу, для 3-ої і 1-ої міських лікарень за 8,5 млн грн куплять нові рентген-апарати. Дитячій лікарні на вул. Орлика дістанеться обладнання, необхідне для центру кохлеарної імплантації (7 млн грн), а також нейроонкологічне обладнання (4 млн грн). До речі, медзаклад нещодавно отримав ліцензію на трансплантацію органів.

5,3 млн грн підуть на закупівлю двох карет швидких для лікарні швидкої допомоги та на апарати ШВЛ (3,6 млн грн). По одному мамографу за 2 млн грн кожен отримають 2-га і 6-та поліклініки, по УЗД-апарату – 1-ша і 3-тя поліклініки (2,5 млн грн).

Щодо ремонтів, то майже 35 млн грн передбачили на роботи у лікарні швидкої допомоги, ще 32 млн млн грн – на дитячу лікарню на вул. Орлика. Зокрема, тут цьогоріч завершать реконструкцію діагностичного корпусу, на ці роботи дали 25 млн грн.

Також у 2021-му відкриють нову сімейні амбулаторії на вул. Під Голоском, 22 (3 млн грн) та вул. Дністерській, 16 (6,5 млн грн), завершать облаштування амбулаторно-поліклінічного відділення на вул. Шевченка, 350 (3,3 млн грн).

У 4-ій міській лікарні на вул. Мушака, 54 збираються добудувати четвертий поверх для облаштування відділення паліативної допомоги (9,8 млн грн).

Транспорт

У 2021 році Львів планує поповнити свій парк громадського транспорту. Так, за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) місто має придбати 10 нових трамваїв і 100 автобусів для комунального АТП-1.

Також за позику цього банку місто запланувало модернізувати львівські трамваї під потреби пасажирів із обмеженою мобільністю. Чи вдасться це зробити впродовж цього року, поки не відомо.

Коштом ЄІБ для комунального АТП-1 збираються почати будувати нове автобусне депо на вул. Вернадського.

Ще 310,5 млн грн Львів витратить на компенсації перевізникам за пільгові перевезення. Більшість коштів отримають комунальні АТП-1 та ЛКП «Львівелектротранс». Це фінансування заклали ще раніше у бюджеті Львівської МТГ-2021.

Також цьогоріч у Львові будуть ремонтувати електротранспорт, трамвайні колії, контактну мережу, тягові підстанції.

Освіта і спорт

На ці дві галузі у 2021 році у Львові витратять понад 300 млн грн. Так, у школах і садочках будуть ремонтувати системи опалення, пожежну сигналізацію, дахи, басейни, їдальні, спортивні майданчики і спортзали, інші приміщення.

Цьогоріч візьмуться за добудову школи №41 у Брюховичах (25 млн грн), реконструкцію школи-садка «Провесінь» на вул. Тракт Глинянський (7,8 млн грн), облаштують новий корпус у школі №74 у Рудному (11,7 млн грн). У мікрорайоні Білогорща планують збудувати новий дитсадок (6,5 млн грн).

До кінця року також планують завершити реконструкцію дитсадка на вул. Медової Печери, 13 (18 млн грн), капремонт приміщень садочка на вул. Панча, 16, а також ремонт басейну у винниківській школі №29 (7,9 млн грн).

Стосовно спорту, то у Львові продовжать ремонтувати (7,7 млн грн) і будувати спортмайданчики (майже 13 млн грн). Водночас ще 8 млн грн заклали стадіон «Торпедо», споруди якого торік так і не викупили.

Історична спадщина

У 2021 році у Львові продовжать реставровувати низку пам’яток архітектури як місцевого, так і національного значення. Так, на вул. Руській відновлять реставрацію фасаду будинку колишнього страхового товариства «Дністер», за 1,5 млн грн відновлять вхід із портиком до Палацу Потоцьких, таку ж суму виділили й на ремонт дзвіниці храму Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175).

До кінця року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) мають завершити реставрацію фасаду, яка стартувала ще у 2019-му. На всі роботи витратять 6,5 млн грн.

Ще одна пам’ятка, яку цьогоріч відновлять, – кам’яниця на вул. Стефаника, 11. Тут облаштовують муніципальний мистецький простір. На завершення робіт передбачили 2,4 млн грн.

Інші історичні об’єкти, які цьогоріч будуть відновлювати у Львові:

капремонт території між вул. В. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів – 6,9 млн грн;

капремонт території площі Коліївщини – 3,4 млн грн;

ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду на вул. Дорошенка, 19 – 3,4 млн грн;

ремонтно-реставраційні роботи каплиці Трьох Святителів на вул. Руській, 7 – 2 млн грн;

ремонтно-реставраційні роботи фасадів кам’яниці на вул. Вірменській, 21 – 1,1 млн грн;

ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду кам’яниці на пл. Ринок, 7 – 0,9 млн грн;

ремонтно-реставраційні роботи на просп. Свободи, 24 – 0,5 млн грн.

Парки, озера

Крім робіт із благоустрою та озеленення по всьому місту, у Львові цьогоріч візьмуться за капремонт низки парків: Горіхового гаю, 700-річчя Львова, Білогорщі, парку ім. І. Виговського та Івана Павла ІІ, Замарстинівського парку.

Так, лад наведуть у Скнилівському парку, де також відремонтують каналізаційний колектор, на роботи у Личаківському парку дали 10 млн грн, у Стрийському парку за 4,8 млн грн відновлять частину освітлення, відремонтують вхід із боку вул. Паркової і відреконструюють фонтан «Русалка».

Також у парку «Знесіння» облаштують маршрут здоров’я – тут встановлять вуличні тренажери. На це передбачили 180 тис. грн. А в сквері ім. І. берези, що на вул. Миколайчука, за 0,6 млн грн облаштують вуличний кінотеатр.

Протягом року ремонт проводитимуть й у парку «Піскові озера», а також благоустрій проведуть довкола Левандівського озера.

Щодо робіт на території самої МТГ, то наразі заплановано облаштувати громадський простір із водоймою у Дублянах за 0,8 млн грн.

Велодоріжки

У 2021-му у Львові збираються продовжувати роботу над двома великими велодоріжками, які прокладають вже три роки поспіль. Йдеться про велодоріжку з вул. Княгині Ольги до вул. Сахарова, протяжність якої сягає 5 км. Цьогоріч на будівництво витратять 1,8 млн грн, а загалом цей об’єкт обійдеться місту у 32,5 млн грн. Зараз її готовність становить 75%, до кінця року – 81%.

Ще одна велосипедна доріжка, яку облаштовують з 2019 року, – з просп. Чорновола до вул. Замарстинівської. Поки вона готова на 57%, а до кінця року готовність має сягнути 71%. На роботи у бюджеті розвитку-2021 заклали 5,3 млн грн, а загальна вартість будівництва становить 38,7 млн грн.

Також цього року на Сихові розпочнуть облаштовувати «зелену лінію», яка дозволить сполучити мікрорайон із центром міста. Велодоріжка пролягатиме вздовж парку Івана Павла ІІ: починатиметься біля церкви «Голгофа» на вул. Скрипника і пролягатиме вглиб лісу по вул. Лісній і завершиться аж біля оптового «Шувару» на вул. Хоткевича. Також за цим маршрутом прокладуть хідники, встановлять лавки, урни для сміття та освітлення.

У 2021-му цей проєкт не реалізують повністю, цьогоріч збираються виконати перший етап робіт, на який передбачили 4 млн грн.

Нова велодоріжка з’явиться й на Левандівці на вул. Сяйво. Вона пролягатиме від вул. Городоцької до вул. Широкої. Цьогоріч виконають лише 10% робіт, які коштуватимуть 4,4 млн грн. Загалом вся велодоріжка обійдеться бюджету у 52 млн грн.

Зауважимо, що мережу велодоріжок у Львові прокладають вже вісім років поспіль. Раніше міський голова Львова Андрій Садовий обіцяв звести 268 км велодоріжок до 2020 року. Проте станом на зараз у місті є лише близько 120 км велошляхів.

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Житловий фонд

Загалом на ремонтні роботи у житлових будинках Львів цьогоріч витратить 36,3 млн грн. Йдеться як про житловий фонд, який є на балансі ЖЕКів, так і про ОСББ й ЖБК. Так, на ремонти загалом передбачили майже 14 млн грн, на ремонт і заміну ліфтів – 7,2 млн грн, на реконструкцію електромереж – 3 млн грн. Водночас на капремонт житлових будинків, які визнані аварійними, дали лише 1,3 млн грн.

Також протягом року у місті й надалі встановлюватимуть пандуси для осіб з обмеженими можливостями, відновлюватимуть вуличне світло, в тому числі й освітлення пішохідних переходів.

Культура

На культуру Львів у 2021 році витратить 85,4 млн грн. Гроші витратять на закупівлю обладнання та ремонти мистецьких шкіл, музеїв та народних домів.

Майже за 0,6 млн грн придбають бандури для музичної школи №2, стільки ж коштів віддадуть на облаштування арт-класу у Палаці культури ім. Гната Хоткевича.

Народні доми у населених пунктах Львівської МТГ відремонтують за 5 млн грн, ще 4 млн грн дали на обладнання для мистецьких шкіл.

Інше

Районним адміністраціям на 2021 рік дали по 38-40 млн грн на ремонти внутрішньоквартальних доріг, на ямкові ремонти, ремонти тротуарів, на озеленення.

Майже 180 млн грн дали ЛКП «Зелене місто» на будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та будівництво на його території станції очистки інфільтрату. Ще 38 млн грн отримало ЛМКП «Львівтеплоенерго» на реконструкцію котелень, ремонти на ТЕЦ-1 та заміну теплових мереж. Також ЛМКП «Львівводоканал» розпочне підготовчі роботи з облаштування станції біогазу на очисних спорудах. На це піде понад 74 млн грн.

Протягом року у Львові візьмуться за реалізацію низки проєктів Громадського бюджету, на які витратять понад 88,5 млн грн.

Також у 2021 році 6,6 млн грн витратять на купівлю житла для учасників АТО/ООС і сімей Героїв Небесної Сотні. На придбання помешкань для мешканців аварійного будинку на вул. Хімічній, 2 передбачили 11 млн грн, ще 0,9 млн грн – для мешканців аварійного будинку на вул. Колодійській, 16.

Майже 3,4 млн грн Львів віддасть на викуп квартири на пл. Святого Юра, яку віддасть на потреби УГКЦ. Це помешкання викуплять із приватної власності за вдвічі вищою ціною, ніж є на ринку.

Інфографіка: Facebook Андрія Садового