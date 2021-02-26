Львів вдвічі дорожче викупить квартиру для потреб УГКЦ

Львівська міська рада викупить для потреб УГКЦ квартиру на пл. Святого Юра, 5 майже за 3,4 млн грн. Ця ціна є вдвічі більшою від ринкової. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У четвер, 25 лютого, сесія Львівської міської ради погодила купівлю квартири на пл. Святого Юра, 5 і подальшу її передачу УГКЦ для відновлення Святоюрського комплексу. У радянські часи це приміщення відібрали у церкви.

Так, мерія дала згоду на викуп квартири площею 82,8 м кв за 3 394 300 грн. Тобто вартість 1 м кв становить майже 41 000 грн, що за словами депутатів, є вдвічі більше від середніх ринкових цін.

«Це майже вдвічі більше від ринкових цін. Чи собі місто це дозволити зараз, у час пандемії може? Як на мене, це занадто велика розкіш. Я віруючий, але твердо розумію, що наша Церква не є найбільш потребуючою організацією, яка вирішує такі питання за кошт міста», – відзначив депутат Юрій Мартинюк, який очолює Асоціацію західноукраїнських забудовників.

Реклама партнерів

У сесійній залі виникло жваве обговорення, під час якого депутати доводили одне одному, чому це помешкання потрібно викупити або чому це питання є не на часі. Також з’ясувалось, що викуп квартири №11 на пл. Святого Юра, 5 за таку ціну не погодила бюджетна комісія.

«Не треба називати нас антихристами. Просто зараз у бюджеті немає на це коштів. І я вважаю, що треба розставляти пріоритети», – наголосила голова бюджетної комісії Наталія Шелестак.

Міський голова Львова Андрій Садовий, переконуючи депутатів, заявив, що мерія повинна «сповідувати справедливість». При цьому він визнав, що вартість помешкання є завищене, але «з Божою ласкою» все буде гаразд.

«Іншого варіанту звільнити квартири, які забрала у церкви радянська влада, нема. Церква звертається рік, два, три, п’ять – у нас завжди нема на це грошей. Перемовини вели довго, нарешті ми знайшли порозуміння. Звичайно, що люди також користають можливість і хочуть за цю квартиру пів світу. Але ми повинні сповідувати справедливість. Ніхто, крім нас із вами, УГКЦ не допоможе. Це наш обов’язок допомогти. Я розумію, що немає коштів, та з Божою ласкою і гроші будуть, і проблеми будуть вирішуватися. А без Божої ласки зайдемо невідомо куди, розумієте? Треба вірити», – звернувся до депутатського корпусу Андрій Садовий.

Депутат і очільник Адміністрації міського голови Львова Євген Бойко закликав своїх колег голосувати «за». У противному випадку, за його словами, депутатський корпус уподібнився б до «процесів татолітарного режиму».

«Коли ми говоримо, що це дорого, то можемо зазирнути в історію і згадати, як людей заселили туди. Ми зараз стоїмо перед вибором відновлення історичної справедливості. Ми прийняли програму, коли святкували 150-ліття Шептицького, і там були передбачені кроки з боку міста, щоб вшанувати Митрополита, адже він жертвував свою працю на користь громади. Скільки було побудовано будинків, створено сиротинців та гарних ініціатив. А ми зараз міряємо малими цифрами… Настирливо прошу підтримати це рішення і не уподібнюватися до тих процесів, які відбувалися у часи тоталітарного режиму», — сказав Євген Бойко.

Зрештою після дискусії про церкву, віру та гроші депутатам таки вистачило голосів для прийняття ухвали – «за» проголосували 36 із 54 зареєстрованих обранців громади (загалом у Львівській міськраді 64 депутати).

Зазначимо, що процес перемовин щодо викупу квартири на пл. Святого Юра, 5 для потрею УГКЦ стартував ще у 2010 році. Тоді, за даними депутатів, власники хотіли продати помешкання за суму, аналогічну вартості трьох квартир.

Викуп вищезгаданої квартири передбачає міська програма підтримки відновлення Святоюрського комплексу, дію якої Львівська міська рада прододовжила на 2021 рік. Дотепер мерія вже викупила із приватної власності чотири квартири, розташовані на території церкви святого Юра і пожертвувала їх УГКЦ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.