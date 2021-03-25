Львівська МТГ отримала бюджет розвитку-2021

Сесія Львівської міської ради остаточно затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. «За» відповідну ухвалу у четвер, 25 березня, проголосували 49 депутатів, передає Львівський портал.

Бюджет розвитку Львівської МТГ-2021 становитиме майже 3,7 млрд грн. Першу його частину, яка стосувалась гуманітарного блоку – медицини, освіти та спорту – депутати затвердили на початку березня, а тепер ухвалили решту видатків. Таким чином повний бюджет розвитку на Львівська громада отримала лише 25 березня.

Так, на медицину цьогоріч передбачили 227 млн грн, на освіту – 218 млн грн, на культуру – 83 млн грн, на соцзахист – 24 млн грн, на спорт – 53 млн грн.

На реалізацію проєктів Громадського бюджету дали понад 88,5 млн грн, ще 33 млн грн – кожній районній адміністрації.

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На поповнення статутних капіталів комунальних підприємств віддали трохи більше 1 млрд грн. Частина з цих коштів піде й на виплату кредитів і лізингів.

На ремонти вулиць і доріг у 2021-му витратять 442,3 млн грн, понад 314,3 млн грн із яких – це кредитні гроші.

Охорона історичного середовища (ремонти і реставрації пам’яток) обійдеться у 54,2 млн грн, екологія (озеленення, ремонти і благоустрій парків) – 37,5 млн грн, сфера містобудування (виготовлення документації, ремонтні роботи на різних об’єктах) – 31,6 млн грн.

На безпеку міста (роботу «муніципалів», встановлення камер відеонагляду) цьогоріч витратять 29,7 млн грн, а на поводження з відходами – 22,7 млн грн.

Зазначимо, що саме в бюджеті розвитку закладають кошти на всі ремонти доріг та вулиць, на виплату кредитів, поповнення статутних капіталів ЛКП, на Громадський бюджет тощо. У 2020 році бюджет розвитку Львова становив трохи більше 3 млрд грн.

Як писав Львівський портал, нещодавно мерію Львова звинуватили у несправедливому розподілі коштів на ремонти у населених пунктах, до увійшли до складу Львівської МТГ.

Нагадаємо, у 2020 році коронавірус забрав у Львова 1 млрд грн. Раніше Андрій Садовий говорив, що найбільше у 2021 році може постраждати бюджет розвитку. Втім мер сподівався на випуск нових облігацій, які, власне, можуть дати додатковий фінансовий ресурс.

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