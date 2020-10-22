Стало відомо, хто будуватиме сміттєвий завод на Пластовій у Львові

ЄБРР затвердив переможця міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій у Львові. Ним став консорціум компаній WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB (Нідерланди, Литва). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Офіційний лист із результатами розгляду звіту, поданого до Банку, ЛКП «Зелене місто» отримало сьогодні, 22 жовтня.

Як зазначають у мерії, вже до кінця цього року генеральний підрядник має приступити до реалізації наймасштабнішого в Україні екологічного проекту, який реалізовуватиметься за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. Разом із тим додаткові внески дають Фонд Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (E5P) і Фонд чистих технологій (CTF), який діє від імені Кліматичних інвестиційних фондів.

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Передбачається, що з моменту підписання договору реалізація проєкту триватиме 24 місяці. У ЛМР наголошують, що наразі ж на місці будівництва майбутнього заводу завершуються підготовчі роботи, а поруч – працює станція компостування. А вже наступним етапом стане власне спорудження комплексу.

Нагадаємо, консорціум із двох фірм – WTT (Нідерланди) та Axis (Литва) будував сміттєпереробні комплекси у кількох містах.

Серед них компанія WTT збудувала:

механіко-біологічний комплекс у районі Саутварк у Лондоні (Велика Британія), операційний період з початку 2012, потужність 87.500 тон/рік;

комплекс із переробки відходів у м. Джульяно (Італія), операційний період з 2012, потужність 36.000 тон/рік;

проєктування, будівництво, пуско-налагоджувані роботи та введення в експлуатацію механічного комплексу з сортування побутових відходів у м. Лідс (Велика Британія). Операційний період із 2016, потужність 214.000 тон/рік;

Компанія Axis збудувала:

механіко-біологічний комплекс у Каунасі (Литва).

Нагадаємо, проєкт сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 вже пройшов комплексну державну будівельну експертизу, а також отримав висновок Мінекології, яке підтвердило безпечність майбутнього комплексу.

Ще влітку 2018 року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Потім свої технічні пропозиції щодо будівництва надіслали чотири учасники тендеру. Тендер оголосили влітку 2018 року.

Як писав Львівський портал, міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту будівництва сміттєпереробного заводу: спочатку його мали розпочати з 2019 року, потім мер відтермінував цей процес до осені 2019-го.

Водночас нещодавно у мерії заявили, що саме будівництво має розпочатися до кінця цього року. З моменту підписання договору реалізація проєкту триватиме 24 місяці.

Детальніше про сміттєвий завод читайте у нашому матеріалі «Екологічне лихо чи прорив? Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування у Львові».

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