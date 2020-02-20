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Нове депо для АТП-1 мерія Львова збудує за 3,5 млн євро кредиту

Наталя Дуляба

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На нове автобусне депо для комунального АТП-1, яке збудують на вул. Вернадського, витратять 3,5 млн євро. Всі кошти – це кредит від Європейського інвестиційного банку. Відповідну ухвалу із переліком проєктів і розподілом кредитних коштів на них сьогодні, 20 лютого, прийняла сесія Львівської міськради. «За» проголосували 40 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Прийнятою ухвалою мерія затвердила перелік проєктів, які ЛКП «Львівелектротранс», ЛК «АТП-1» та ЛКП «Львівавтодор» реалізовуватимуть за кредит Європейського інвстиційного банку – 40 млн євро.

За ці кошти для Львова куплять нову партію автобусів (12 млн євро), трамваїв (12 млн євро), проведуть капремонт окремих трамвайних вагонів (3 млн євро), а також відреконструюють тролейбусну контактну мережу (8 млн євро), лінії електропередач (1,5 млн  євро).

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Водночас на будівництво нового автобусного депо на вул. Вернадського, що на Сихові, для комунального АТП-1 передбачили 3,5 млн євро.

Депо зведуть на земельній ділянці площею 1,26 га, яку підприємство отримало ще наприкінці 2018 року. Містобудівні умови та обмеження на цей об’єкт виконавчий комітет затвердив у травні минулого року.

Зазначимо, спорудити нове депо на вул. Вернадського у міськраді Львова вирішили через збільшення автопарку АТП-1. Зараз саме підприємство і його автопарк розташовані на вул. Авіаційній, 1, що поруч із вул. Городоцькою. Місця для всіх автобусів тут бракує.

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