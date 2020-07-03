У мерії пояснили, чому Львів досі не викупив стадіон «Торпедо»

Незважаючи на те, що у бюджеті Львова виділили кошти на викуп будівель стадіону «Торпедо», що на вул. Золотій, 40-А, мерія цього досі не зробила. Натомість міська рада пропонує провести там реконструкцію разом із власником занедбаних споруд – банком «Львів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач наполягає: 7,5 млн грн для викупу занедбаних споруд площею близько 140 м кв, що розміщені на стадіоні «Торпедо», – це занадто висока ціна. У 2000-х, коли це майно «різними маніпуляціями» перейшло у приватну власність, його вартість становила лише 40 000 грн.

А земля під стадіоном, ділянка площею 2,6 га, є у комунальній власності. Відтак посадовець підозрює, що за викупом будівель «Торпедо» може стояти обман.

«Утримання такого об’єкта як стадіон потребує великих капіталовкладень. Тому цілком очевидний варіант: щойно міська рада придбає занедбані приміщення, ворота і хвіртки, з’явиться якийсь умовний інвестор-благодійник і «попросить» передати йому стадіон за 1 гривню. Тобто спочатку лобіюється викуп у банку міськими коштами за шаленою ціною, а потім скажуть подарувати цей же об’єкт потрібному інвестору?», – відзначив Любомир Зубач.

Зазначимо, бан «Львів» каже, що вартість споруд стадіону «Торпедо» становить 8,5 млн грн, але продати місту їх він готовий за 7,5 млн грн. Раніше у банку називали ціну 12 млн грн. У лютому цього року сесія Львівської міськради виділила 5,1 млн грн на викуп будівель «Торпедо», але цього так і не зробила.

Відтак у мерії зараз висловлюють дещо інше бачення майбутнього для стадіону «Торпедо». Львівська міська рада готова фінансово долучитись до реконструкції занедбаних споруд за умови, що до цього докладеться й сам банк «Львів».

«Якщо ми говоримо про збереження стадіону для міста, на сьогодні бачу єдиний вихід: реконструювати цей спортивний об’єкт спільними зусиллями з банком. Тобто не переплачуючи із міського бюджету і дбаючи про інтереси громади, реалізувати приватно-публічний проєкт. І грошима громади розрахуватися не за чужі борги, а вкласти їх власне у реконструкцію стадіону. Місто вже розробило передпроєктні пропозиції для реконструкції стадіону і публічно закликає банк долучитися до його реалізації. Вважаю, що для банку – це добрий репутаційний вихід із ситуації, що склалася», – підкреслив Любомир Зубач.

Нагадаємо, перемовини щодо викупу стадіону «Торпедо» розпочалися ще у 2017 році. Тоді банк «Львів», який є власником нерухомості на його території, хотів продати її за 12 млн грн, а згодом погодився на ціну у 7,5 млн грн.

Рішення про викуп цього стадіону депутати мерії хотіли прийняти ще наприкінці 2018 року, проте міський голова Львова Андрій Садовий назвав це аферою і виступив проти. Як він пояснював, земля, на якій розташований стадіон «Торпедо», є у комунальній власності. Натомість воротами і трибунами, які, власне, й має викупити Львівська міська рада, володіють «хитрі бізнесмени, які їх заклали у банк, мотивуючи тим, що на цій території можна збудувати житловий комплекс». Садовий заявляв, що ворота і трибуни стадіону не коштують 5 млн грн, і навіть натякав, що викуп стадіону може і не відбутися.

Втім на початку 2020-го сесія Львівської міськради таки дала гроші на викуп.

Як писав Львівський портал, стадіон «Торпедо» облаштували у Львові у 1930-х роках. Він розміщений на земельній ділянці площею 2,7 га. За радянських часів стадіон передали однойменному спортивному товариству та забудували службовими приміщеннями.

Із 1990 року стадіон перейшов у приватну власність, там почав працювати ринок електротехнічних товарів, який у 2008 році перенесли на вул. Кукурудзяну. Після цього на території «Торпедо» хотіли збудувати житло, проте це зробити не вдалося. Опісля споруди стадіону передали банку «Львів» як заставу за борги по кредитах.

Станом на сьогодні на стадіоні, який перебуває у занедбаному стані, тренуються діти та підлітки футбольних клубів «Вікторія» та «Покрова».

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Фото: ЛМР, Фотографії старого Львова