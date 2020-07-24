Мерія Львова купить квартири мешканцям аварійного будинку на Хімічній

Мешканцям аварійного будинку на вул. Хімічній, 2, який у будь-який момент може завалитись, за бюджетні кошти куплять нове житло. Відповідне рішення сьогодні, 24 липня, прийняла сесія Львівської міської міськради. «За» проголосували 42 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Львівська міськрада затвердила програму відселення мешканців аварійного будинку на вул. Хімічній, 2, який загрожує обвалом. У ній депутати визначили, що за бюджетні кошти куплять людям дев’ять нових квартир. Наразі на це передбачили 11 млн грн.

Попередньо заплановано, що аварійний будинок на вул. Хімічній, 2 передадуть міському управлінню комунального майна, а потім продадуть на аукціоні.

Зазначимо, що у згаданому будинку просіла фасадна стіна під час ремонту вул. Замарстинівської. Відтак депутати підозрюють, що до його руйнування може бути причетний підрядник, компанія «Онур», тому закликали притягнути її до відповідальності.

Мешканців усіх дев’ятьох квартир виселили з аварійного будинку ще наприкінці 2019 року. Усім їм мерія орендує нове житло, на що щомісяця витрачає більше 100 тисяч гривень.

Взимку у будинку на вул. Хімічній, 2 почали першочергові протиаварійні роботи, на які Львів витратив близько 1,5 млн грн. Втім за словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк, стан будівлі, яка не має фундаменту, лише погіршився. Посадовиця відстоювала позицію, що капремонт будинку обійдеться значно дорожче, ніж купити мешканцям нові квартири.

«Якщо проводити капітальний ремонт цього будинку, то він затягнеться на роки два. А весь цей час ми ще й будемо платити оренду квартир, куди відселили мешканців», – відзначила 24 липня під час сесії Львівської міськради Ірина Маруняк.

Нагадаємо, у мерії Львова кажуть, що причиною руйнування житлового будинку на вул. Хімічній, 2 стали «плаваючі ґрунти». Саме вологий ґрунт спровокував просідання стіни будівлі, фундамент якої зроблений із вапна.

Сам двоповерховий будинок на вул. Хімічній, 2 збудували у 1890 році. Спочатку тут знаходилась пекарня-млин Натана Маєра, а згодом її переобладнали під один із корпусів колишнього лакофарбового заводу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Galnet