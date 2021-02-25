Львів візьме новий кредит для модернізації трамваїв

Депутати Львівської міськради дали згоду на отримання 3 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на модернізацію трамваїв. «За» відповідну ухвалу у четвер, 25 лютого, проголосували 57 обранців громади, передає кореспондент Львівського порталу.

Мерія Львова отримає новий кредит. Так, 3 млн євро дасть Європейський інвестиційний банк для того, щоб ЛКП «Львівелектротранс» модернізувало трамваї під перевезення пасажирів із обмеженою мобільністю.

Повернути позику потрібно протягом 10 років, при цьому пільговий період становить до 5 років. Відсоткова ставка дорівнює фіксованій ставці або шестимісячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) + спред (до 2,5%).

Зазначимо, що взяти цей кредит під модернізацію трамваїв Львівська міська рада хотіла ще минулого року. Проте депутати, каденція яких завершувалась, «зарубали» це питання. Тоді вони скаржились, що не знають, за що саме голосують, що не бачили жодних візуалізацій і не розуміють, як саме мали б переобладнати трамвайні вагони під потреби людей з інвалідністю.

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Як писав Львівський портал, Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, трамвайне депо на Промисловій, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводить електронний квиток. За позику у банку в мерії також відновлюють електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.

Також під час сьогоднішньої сесії депутати дозволили взяли Львову 760 млн грн «ковідного» кредиту, який дає ЄБРР. Ідея взяти цю позику раніше теж кілька разів провалювалась.

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