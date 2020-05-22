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Вздовж Сихівського лісу прокладуть велодоріжку і пішохідну алею

Наталя Дуляба

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Вздовж парку Івана Павла ІІ, що відомий також як Сихівський ліс, прокладуть велодоріжку, пішохідну алею, встановлять лавки, урни для сміття та освітлення. Відповідне рішення сьогодні, 22 травня, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, своїм рішенням виконком визначив, що замовником робіт у парку Івана Павла ІІ буде ЛКП «Львівавтодор». Тут планують облаштувати велосипедну й пішохідну інфраструктуру.

Велодоріжка розпочинатиметься біля церкви «Голгофа» на вул. Скрипника і пролягатиме вглиб лісу по вул. Лісній і завершиться аж біля оптового «Шувару» на вул. Хоткевича. Також за цим маршрутом прокладуть хідники, встановлять лавки, урни для сміття та освітлення.

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Згідно з даними Google maps, йдеться про відрізок довкола парку протяжністю близько 1,3 км. Зазначимо, що на половині цього маршруту, від кінця вул. Лісної до «Шувару», досі немає жодної інфраструктури.

Велодоріжка і пішохідна зона у парку Івана Павла ІІ є першим етапом реалізації «Зеленої лінії Львова», протяжність якої становить близько 7 км.

Цей проєкт розробила німецька компанія GIZ, аби з’єднати Сихів із центром Львова окремим маршрутом для пішоходів та велосипедистів.

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