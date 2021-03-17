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У Львові посилюють карантин. Що буде заборонено?

Вероніка Рой

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Від п’ятниці, 19 березня, на території Львівської ОТГ посилюють карантинні обмеження. Зокрема, щонайменше на тиждень припиняють роботу заклади культури, ресторани та кафе працюватимуть на виніс, а масові заходи переносять. Відповідне рішення було прийняте на засіданні міської ТЕБ і НС, повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин на території Львівської ОТГ з 19 березня. Посилені обмеження діятимуть щонайменше до 28 березня.

Відтак з 19 березня у Львівській ОТГ діятимуть такі обмеження:

  • молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання. Дитячі садочки продовжують працювати;
  • припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
  • заклади громадського харчування працюють «на виніс» та доставку;
  • у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;
  • господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;
  • ринки працюватимуть. Якщо на ринку будуть порушення, то його закриють.
  • всі масові заходи переносяться;
  • салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.
  • всі спортивні заходи скасовуються, або переносяться;

Таке рішення міської ТЕБ і НС Андрій Садовий аргументує стрімким ростом госпіталізації важких хворих з COVID.

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«Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання. Тому просимо всіх при можливості залишатись вдома, носити маски, дотримуватись дистанції», – повідомив мер.

Нагадаємо, у Львові захворюваність на коронавірус зросла на 30%. За добу 15 березня на Львівщині вперше за весь час пандемії виявили більше тисячі нових хворих.

Через складну ситуацію з Covid-19 у Львові збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. Під covid-шпиталі також хочуть віддати й приміщення медуніверситету та медичного коледжу. На це витратять 18 млн грн. 

Станом на ранок 17 березня в стаціонарах області перебувають 2357 хворих, що становить 59,60%. Два медзаклади (Центр легеневого здоров’я та обласна інфекційна лікарня) заповнені на 94%.

Із такими показниками завантаженості лікарень Львівська область – на порозі «червоної» карантинної зони, яка фактично принесе повний локдаун. Про те, що область от-от перейде у «червону» зону вже кілька разів заявляв і очільник МОЗ Максим Степанов, впевнені у такому варіанті розвитку подій і у Львівській ОДА.

Яких саме обмежень чекати від «червоної зони», читайте за посиланням.

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