У Львові посилюють карантин. Що буде заборонено?

Від п’ятниці, 19 березня, на території Львівської ОТГ посилюють карантинні обмеження. Зокрема, щонайменше на тиждень припиняють роботу заклади культури, ресторани та кафе працюватимуть на виніс, а масові заходи переносять. Відповідне рішення було прийняте на засіданні міської ТЕБ і НС, повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин на території Львівської ОТГ з 19 березня. Посилені обмеження діятимуть щонайменше до 28 березня.

Відтак з 19 березня у Львівській ОТГ діятимуть такі обмеження:

молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання. Дитячі садочки продовжують працювати;

припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування працюють «на виніс» та доставку;

у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

ринки працюватимуть. Якщо на ринку будуть порушення, то його закриють.

всі масові заходи переносяться;

салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

всі спортивні заходи скасовуються, або переносяться;

Таке рішення міської ТЕБ і НС Андрій Садовий аргументує стрімким ростом госпіталізації важких хворих з COVID.

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«Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання. Тому просимо всіх при можливості залишатись вдома, носити маски, дотримуватись дистанції», – повідомив мер.

Нагадаємо, у Львові захворюваність на коронавірус зросла на 30%. За добу 15 березня на Львівщині вперше за весь час пандемії виявили більше тисячі нових хворих.

Через складну ситуацію з Covid-19 у Львові збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. Під covid-шпиталі також хочуть віддати й приміщення медуніверситету та медичного коледжу. На це витратять 18 млн грн.

Станом на ранок 17 березня в стаціонарах області перебувають 2357 хворих, що становить 59,60%. Два медзаклади (Центр легеневого здоров’я та обласна інфекційна лікарня) заповнені на 94%.

Із такими показниками завантаженості лікарень Львівська область – на порозі «червоної» карантинної зони, яка фактично принесе повний локдаун. Про те, що область от-от перейде у «червону» зону вже кілька разів заявляв і очільник МОЗ Максим Степанов, впевнені у такому варіанті розвитку подій і у Львівській ОДА.

Яких саме обмежень чекати від «червоної зони», читайте за посиланням.

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