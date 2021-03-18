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На території усієї Львівщини посилюють карантин

Вероніка Рой

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Обласна комісія ТЕБ і НС рекомендує посилити карантинні обмеження з п’ятниці, 19 березня, на території усієї Львівської області у зв’язку із ростом захворюваності на коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик зазначив, що посилення карантинних обмежень в області – невідворотне. Відтак усій Львівщині рекомендують посилити карантин з 19 до 29 березня.

«Відповідно до чинних положень Постанови Кабміну № 1236, рішення щодо запровадження червоної зони приймає державна комісія ТЕБ І НС. Водночас епідситуація на сьогодні близька до критичного рівня, тому рекомендуємо прийняти рішення щодо додаткових карантинних обмежень, визначених вищезгаданою постановою від 9 грудня, для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування встановити на адміністративних територіях додаткові обмеження», – наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на:

Реклама партнерів
  • діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім роботи на виніс та доставки;
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності
  • приймання відвідувачів на торговельних площах, не менше 60 % яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією. Натомість дозволена діяльность з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
  • приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
  • приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
  • робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
  • діяльність непродовольчих ринків.

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко зазначив, що вчора підписав розпорядження про збільшення кількості ліжкомісць в опорних медичних закладах.

«З містом працюємо, щоб забезпечити належне функціонування цих закладів. Місто допомагає забезпечити установи медичними працівниками. Поки що ситуація з госпіталізацією не є критичною. Гострим є питання кисневого забезпечення, кожна ковідна лікарня є  на контролі профільного департаменту. На жаль, кількість  кисневозалежних  пацієнтів зростає, зокрема якщо раніше це були люди старшого віку, то сьогодні ситуація змінилася, є діти, підключені до ШВЛ. На певних адмінтериторіях де дуже високі показники хворих. Тому рекомендуємо головам ОТГ, де є перевищені показники по епідситуації вживати додаткових заходів в частині обмежень», – наголосив Іван Собко.

Нагадаємо, з п’ятниці, 19 березня, Львів йде на жорсткий карантин. Триватиме він щонайменше тиждень, до 28 березня.

Зазначимо, що за минулу добу на Львівщині виявили рекордну кількість нових хворих за весь час пандемії коронавірусу – 1092. У лікарні госпіталізували 229 пацієнтів, тоді як ще 2081 людину скерували на самоізоляцію. Загалом лікарні на 61% завантажені хворими на COVID

У зв’язку зі погіршенням ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок, а в лікарнях на території області облаштують ще 600 ліжок. Через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

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