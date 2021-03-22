На Львівщині за добу зафіксували 937 нових випадків Covid-19

Станом на ранок понеділка, 22 березня, Covid-19 лабораторно підтверджено у 94 474 мешканців Львівщини. Зокрема, за минулу добу зафіксувано 937 нових інфікувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу лабораторні центри в області провели 1 490 досліджень на коронавірус, з яких 937 – позитивні.

Від початку пандемії коронавірусну інфекцію виявлено у 94 474 осіб. Від ускладнень, спричинених захворюванням, померло 2 495 людей (+ 12 за останню добу). Натомість одужали від хвороби 75 290 особа (+259 за останню добу).

Зазначимо, у Львові та області фіксують стрімкий ріст захворюваності на коронавірус. Фактично, за даними ЛОДА, кожен другий ПЛР-тест на коронавірус є позитивним.

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Через ріст захворюваності на COVID з п’ятниці, 19 березня,у Львові ввели жорсткий карантин. Триватиме він щонайменше тиждень, до 28 березня. Також посилити карантинні обмеження рекомендували на території усієї області.

У зв’язку зі погіршенням ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок, а в лікарнях на території області облаштують ще 600 ліжок. До 1 квітня Центр легеневого здоров’я розгорне ще 150 COVID-ліжок.

Через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

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