Козицький вважає, що усі школярі Львова мають перейти на дистанційне навчання

Голова Львівської ОДА Максим Козицький вважає, що на дистанційне навчання зараз мають перейти усі школярі Львова, незалежно від віку. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Максим Козицький зауважив, що «останніми днями ситуація з пандемією у місті щоразу погіршувалася, однак лише відсьогодні учні 5-11 класів шкіл Львова перейшли на дистанційне навчання». Зазначимо, у Львові учні 1-4 класів все ж відвідують школи.

«Мер міста Лева коментує таке рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій як «перший крок, щоби не потрапити у червону зону». Шановний Андрію Івановичу, ми вже майже у червоній зоні! Бо перший крок, щоб не потрапити туди, було зроблено на обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ще 5 березня. Саме тоді ми рекомендували усім закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти, перейти на віддалений режим навчання», – написав голова ЛОДА.

Він вважає, що на дистанційне навчання зараз мають перейти усі школярі Львова, незалежно від віку. Та зазначає, що області слід готуватися до жорсткіших обмежень.

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«Краще попередити спалах, ніж згодом поспіхом гасити полум’я. Рішення мають бути зваженими, але вчасними. Тепер потрібно подбати про нові ліжкомісця для хворих на COVID-19 не лише у лікарнях, а й поліклініках», – зазначив Козицький.

Крім цього він закликав налагодити процес вакцинування жителів Львова.

«Наприклад, учора з 5-ти мобільних бригад у місті працювало лише 4. Вони провели 169 щеплень, хоч за нормами 4 бригади повинні робити щонайменше 320 вакцинувань», – додав голова ЛОДА.

❗ Понад тисячу хворих на коронавірус виявили за мінулу добу на Львівщині. Це вперше така велика цифра за завжди час … Опубліковано & nbsp; Вівторок, 16 березня 2021 р.

Як інформував Львівський портал, у Львівській області зростає кількість хворих на коронавірус, серед усіх хворих найбільше – освітян. Відтак 50% навчальних закладів області вже перейшли на дистанційне навчання.

Нагадаємо, у Львові та області погіршується ситуація з поширення коронавірусної інфекції. Стаціонари Львівщини завантажені пацієнтами із Covid на 58%. Один із медзакладів, Центр легеневого здоров’я, досяг критичної позначки завантаженості – 94%.

Із такими показниками завантаженості лікарень Львівська область – на порозі «червоної» карантинної зони, яка фактично принесе повний локдаун. Про те, що область от-от перейде у «червону» зону вже кілька разів заявляв і очільник МОЗ Максим Степанов. Впевнені у такому варіанті розвитку подій і у Львівській ОДА.

Через завантажень лікарень, в області розгортають додаткові COVID-ліжка. Зокрема, у Львові до початку квітня збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це Львів витратить 18 млн грн. Ще 300 ковідних ліжок розгорнуть у лікарнях Львівщини.

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