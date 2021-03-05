Закладам освіти Львівщини рекомендують перейти на дистанційне навчання

З понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), яке скликали через погіршення епідеміологічної ситуації.

Відтак, за підсумками засідання комісії закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули здобувачам загальної середньої освіти.

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Як зазначив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, зростає захворюваність і серед дитячого населення області.

Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис заявив, що впродовж останніх 2 тижнів ситуація із захворюваністю стрімко погіршується. Зокрема, станом на сьогодні завантаженість ліжкової мережі медичних закладів області становить майже 43% на противагу майже 30%, які були ще два тижні назад.

«Так, сьогодні у кожної 2-3 людини, яка тестується, позитивний результат на ковід. Окрім цього, збільшується як кількість викликів швидкої медичної допомоги до людей з підозрою на ковід, так і кількість госпіталізованих в медичні заклади області», – розповів посадовець.

Зазначимо, що напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були у кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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