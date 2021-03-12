Львівщина наближається до «червоної зони»: Степанов сказав, чого чекати області

На сьогодні щоденний показник захворюваності на коронавірус серед мешканців Львівщини активно зростає. Зайнятість ліжок у медзакладах становить 50%. Область наближається до «червоного» рівня епіднебезпеки, заявив під час робочої поїздки на Львівщині міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Львівського порталу.

Натомість зайнятість ліжок з киснем у ковідних лікарнях складає 43%. Майже половина підтверджених випадків – у мешканців міста Львова. Аби не допустити погіршення ситуації, в регіоні варто посилити карантинні обмеження. За словами Степанова, вони нічим не відрізнятимуться від тих, які діяли у січні.

«В органів місцевого самоврядування є відповідні можливості запровадити певні обмежувальні заходи, які би стримували розвиток Covid-19 і в той же час могли не допустити переходу до червоного рівня. Треба зараз зробити превентивні обмеження, які не так будуть зупиняти ті чи інші галузі економіки, але зможуть призупинити розповсюдження хвороби. Саме такою була моя нинішня пропозиція до місцевої влади», – зазначив Степанов.

Міністр також нагадав, що область потрапляє до «червоної зони», коли певні встановлені урядом показники перевищують норму три дні поспіль.

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«Встановлені показники щодо визначення рівня епідситуації в областях, спрямовані на те, щоб не допустити колапсу медичної системи в Україні. Наприклад, якщо рівень госпіталізації перевищує 60%, тоді є загроза. Або якщо динаміка госпіталізації збільшується на 50% за 7 днів чи коли наповненість ліжок з киснем більша ніж 65%. Якщо область перевищує два показники три дні поспіль, тоді вона впроваджує червоний рівень небезпеки», – додав очільник МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно у Львові повідомили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.

Зауважимо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона. Своєю чергою, міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті.

Загалом на Львівщині вже – 85 038 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 704 нових хворих.

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