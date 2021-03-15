Львів – за пів кроку до «червоної зони», – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Львів перебуває «за пів кроку до червоної зони», а це означає введення найсуворіших обмежень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Він наголосив, що такої складної ситуації з захворюваністю на covid у Львові від початку пандемії ще не було.

«У п’ятницю була робоча нарада з міністром охорони здоров’я, він був з візитом у Львові. Ми за пів кроку до червоної зони, а це означає повне обмеження, закриття магазинів, ринків. Якщо минулого тижня в середньому щодня поступало +30 людей в лікарні, то зараз — близько 40. Є ріст. Такої складної ситуації, як є зараз, раніше не було», – розповів Садовий під час нарази з медиками.

Своєю чергою лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова заявили, що наразі перебіг захворювання на covid у пацієнтів суттєво відрізняється. Раніше хворіли люди старшого віку, зараз у стаціонарах перебувають переважно люди молодого та середнього віку, які не мають супутніх захворювань.

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«Теперішній перебіг захворювання у пацієнтів дуже відрізняється. Ми маємо 32 пацієнти із тяжким перебігом інфекції, і це люди молодого віку і без супутніх захворювань. Попередня хвиля коронавірусу більше стосувалась людей старшого віку, а зараз у нас переважно люди молодого та середнього віку, які нічим особливо не хворіли. Вірус дуже не прогнозований, він вражає здорових людей. На жаль, є повторні госпіталізації, особливо через недотримання призначень лікаря», – наголосила завідувачка відділення реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова.

Зазначимо, аби обірвати ланцюг захворювання, у місті посилюють карантинні обмеження, зокрема, з вівторка, 16 березня, учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення має затвердити комісія з надзвичайних ситуацій.

Нещодавно у Львові повідомили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.

Зауважимо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою, міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті.

Також під час робочої поїздки на Львівщині міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що область наближається до «червоного» рівня епіднебезпеки

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