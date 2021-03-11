Львів хоче прийняти у комунальну власність газові мережі. Що це змінить

Львівська міська рада хоче прийняти у свою власність всі газові мережі та об’єкти газопостачання, що розташовані на її території. Зараз ця газові комунікації є у державній власності. Відповідне рішення прийняли у четвер, 11 березня, передає Львівський портал.

Мерія надала згоду на безоплатне прийняття із держвласності газових розподільчих мереж та об’єктів газопостачання, які розташовані на території Львівської міської територіальної громади. «За» відповідну ухвалу проголосували 49 депутатів.

«Це рішення дозволить розпочати процедуру отримання у власність газових мереж та об’єктів газового господарства у власність міста. У подальшому це дасть змогу оператувати питаннями розподілу газу на території міської територіальної громади і, звичайно, тримати під контролем тарифну політику», – розповів директор департаменту ЖКГ та інфраструктури Олександр Одинець.

Так, зараз всі споживачі сплачують «Львівгазу» за доставку газу 1,68 грн (без ПДВ) за кубометр. А коли газові мережі будуть у комунальній власності міста, то, за словами Олександр Одинця, тариф можна буде зменшити мінімум у 1,5 раза.

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Депутати погоджувались, що нарешті варто «розібратися» з газовими монополістами. Однак водночас вони наголошували, що, приймаючи газорозподільчі мережі у комунальну власність, потрібно наперед продумати подальші кроки: хто буде займатись утриманням та обслуговуванням мереж, скільки на це потрібно грошей.

«Ми напрацювали попередню дорожню карту того, як ми будемо здійснювати оперування цими мережами. Тут може бути декілька варіантів: надання платної експлуатації якомусь оператору газопостачання, наприклад, «Львівгазу». А може бути оперування силами міста шляхом створення додаткового структурного підрозділу», – пояснив Олександр Одинець.

«Питання газу є дуже важливим. Я вважаю, що всі мережі, які знаходяться на території Львова, мають бути власністю громади. Бо ми можемо їх дати в оренду, можемо знайти управляючу структуру. Ці мережі мають бути в безпеці. От, наприклад, позаминулого тижня газовики прийшли на ТЕЦ з бажанням її відключити, бо є розбіжності у проплаті за користування мережами. Вони собі так роблять, бо є власниками. Але вони не є власниками, власниками є народ України. Тому ми хочемо, що власником газових мереж була частина народу України, тобто громада Львова», – зі свого боку відзначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що Львівська обласна рада також виступила з ініціативою взяти у свою власність всі газові мережі, що розташовані на території області.

Нагадаємо, з 1 січня на Львівщині майже на 70% зріс тариф на доставку газу. Так, тепер мешканці сплачують «Львівгазу» по 1,68 грн за кубометр (без ПДВ) або 2,016 грн (з ПДВ). Водночас у компанії кажуть, що що така плата – це «інвестиція споживачів у комфорт та безпеку».

Перед цим вартість доставки газу в Україні зросла з 1 січня 2020 року, а згодом – з 1 липня. У Львові ціна цієї послуги була найвищою.

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