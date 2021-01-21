Новий тариф на доставку газу: за що платять більше мешканці Львівщини

З 1 січня на Львівщині майже на 70% зріс тариф на доставку газу з 0,99 грн до 1,68 грн за кубометр (без ПДВ). Якщо в цю суму включити ще ПДВ, то мешканцям області доведеться платити щомісяця по 2 грн за доставку кубометра газу. Львівський портал розповідає, що саме входить у новий тариф і чи можна не платити за доставку, якщо ви не користуєтесь газом.

Тарифи, в тому числі й на доставку газу, в Україні погоджує Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Нову вартість доставки «Львівгазу» затвердили торік 30 грудня.

Тому якщо дотепер мешканці Львівщини платили по 1,188 грн (з ПДВ) за доставку кубометра газу, то зараз прийдеться віддавати 2,016 грн (з ПДВ). Тобто кінцева вартість послуги зросла на 82 коп.

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Раніше у «Львівгазі» хотіли підняти вартість доставки газу вчетверо, до 4,14 грн за кубометр (без ПДВ), проте потім зупинились на ціні у 1,79 грн за кубометр (без ПДВ) або 2,148 грн із ПДВ. Втім НКРЕКП затвердила дещо нижчий тариф.

Чому зріс тариф на доставку газу?

У «Львівгазі» кажуть, що так само як і споживачі страждають від здорожчання газу, який за останні пів року в Україні піднявся у ціні втричі. Загалом кубометр газу подорожчав на понад 5 грн. А 40% тарифу на доставку становить сама вартість газу. Як тільки вона росте, відповідно, збільшується й тариф на доставку.

У новому тарифі на доставку газу зафіксована вартість технологічного газу на рівні 5,8 грн за кубометр. Але у «Львівгазі» кажуть, що навіть і ця сума не покриває його вартості, адже за на біржі ціна технологічного газу вже перевищує 10 грн за кубометр.

Також у тариф на доставку включена вартість підтримання гідравліки в газорозподільній системі. Якщо цього не робити, будуть постійні аварійні відключення.

На що йдуть гроші, закладені в новий тариф?

Кошти, які платять мешканці Львівщини за доставку газу, в основному йдуть на оплату праці газовиків (44% тарифного виторгу), а також на придбання газу, нормативні його втрати під час транспортування та власні потреби компанії (33% тарифного виторгу).

Водночас у тарифі на доставку газу закладене обслуговування газопроводів, ремонти мереж, робота аварійної служби «104» та навіть заміна і встановлення лічильників населенню.

Підсумовуючи непросту структуру тарифу на доставку газу, у «Львівгазі» кажуть, що така плата – це «інвестиція споживачів у комфорт та безпеку».

Чому вартість доставки для кожного споживача є різною?

Сума за доставку газу розраховується для кожного споживача індивідуально на основі об’єму газу, який він спожив за попередній газовий рік.

Для прикладу: споживач із газовою плитою спожив з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року 200 кубометрів газу. Чинний тариф на доставку з 1 січня 2021 року становить 2,016 грн за кубометр (з ПДВ). Розрахуємо щомісячну плату за доставку газу: 200 кубометрів х 2,016 / 12 міс. = 33,6 грн. Відтак щомісячна плата за доставку блакитного палива для такого споживача становить 33,6 грн на місяць.

Чи можна не платити за доставку газу, якщо минулого року взагалі не користувався газом?

Ні, взагалі не платити не вийде. Але для споживачів, які не використовували газ, та для тих, хто користувався газом менше 9 місяців, НКРЕКП ввела мінімальний платіж за доставку газу. Він розрахований, зважаючи на діючі норми споживання газу та залежить від газових приладів, які має споживач.

Так, наприклад, якщо такий клієнт користується тільки газовою плитою, його замовлена потужність встановлена НКРЕКП на рівні 39 кубометрів на рік. Тобто впродовж року він має сплатити доставку 39 кубометрів газу. Для клієнтів, які користуються газовою плитою та колонкою, мінімальна замовлена потужність складає 126 кубометрів газу. Хто використовує ще й газовий котел для опалення, той має мінімальний платіж, виходячи з річної норми споживання газу у 314 кубометрів.

Нагадаємо, зі січня минулого року українці отримують дві платіжки: одну – за спожитий газ, іншу – за його доставку. Вартість доставки газу в Україні зросла з 1 січня 2020, а згодом – з 1 липня. У Львові ціна цієї послуги була найвищою.

Тим часом тепловики Львівщини заборгували за доставку газу 95 млн грн. Також 2/3 мешканців Львівщини мають борги за газ – користувачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Додамо також, що наприкінці 2019 року АМКУ оштрафував «Львівгаз» на 13 млн грн за донарахування у платіжках.

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