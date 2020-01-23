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У Львові найдорожча вартість доставки газу споживачам

Андрій Котенський

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У Львові найдорожча вартість доставки газу споживачам, а найдешевша – в Києві. Такі дані нових цін після новорічного зростання тарифів газорозподільних мереж, які схвалила комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідну інфографіку опублікував консультаційний центр для населення Газ.Правда, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Також відомо, із 1 січня 2020 року вартість доставки газу в Україні зросла на понад 46%. Але із 1 липня планується чергове підвищення – ще на 20%.

Нововведення стосуються 44 регіональних газорозподільних компаній. З початку 2020 року тариф для них складає від 0,28 до 1,99 гривні за кубометр газу на місяць в залежності від регіону. А з 1 липня 2020 року – від 0,28 до 2,73 гривні за кубометр газу на місяць.

Варто відзначити, що найменші тарифи – 0,28 гривні – встановили для АТ «Київгаз». Найбільші ж у Львові – 2,73 гривні – для ТОВ «Спектргаз».

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Крім того, відтепер для розрахунку щомісячної плати газу за основу береться обсяг споживання газу протягом року. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на розподіл. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із січня 2020 року мешканці Львівщини починають отримувати дві платіжки за газ: одну – за його споживання, іншу — за транспортування.

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