У «Львівгазі» кажуть, що плата за доставку газу – це «інвестиція у комфорт»

У «Львівгазі» стверджують, що плата за доставку газу є інвестицією споживачів у комфорт. Тим часом вже скоро тариф на доставку газу можуть збільшити учетверо. Про це повідомляє Львівський портал.

Зі січня цього року українці отримують дві платіжки: одну – за спожитий газ, іншу – за його доставку. Тариф за доставку газу затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зараз він становить 0,99 грн за 1 м куб. без ПДВ.

У цю ціну включена робота оператора газорозподільних систем. У Львові ним є АТ «Львівгаз».

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У «Львівгазі» кажуть, що плата за доставку газу є «інвестицією споживачів у комфорт».

«У вартість за доставку газу входить цілодобова робота аварійної бригади та виклик 104, ремонт та заміна газопроводів, які на Львівщині є найстарішими в Україні, регулювання та підтримка тиску для подачі газу в оселі, обслуговування лічильників газу, а також профілактика, ремонт та заміна газового обладнання в оселях. Тобто оплата за доставку газу – це інвестиція у комфорт та безпеку споживачів», – розповів комерційний директор «Львівгазу» Олег Вінцюк.

Тим часом ЗМІ пишуть, що «Львівгаз» із 2021 року хоче вчетверо збільшити тариф на доставку газу – з 0,99 грн до 4,14 грн за кубометр (без ПДВ). Проте цей тариф має ще затвердити НКРЕКП.

Потребу змінити тариф у бік подорожчання «Львівгаз» обґрунтував тим, що наступного року зросте вартість обслуговування газових мереж, через інфляцію збільшаться витрати на сировину та інші матеріали, а також зростуть обсяги виплати заробітної плати працівникам. Також компанії необхідно компенсувати збитки, отримані протягом минулих років. Саме збільшення тарифу, як наполягають менеджери, допоможе компанії досягти «належного рівня рентабельності».

Нагадаємо, вартість доставки газу в Україні зросла з 1 січня 2020, а згодом – з 1 липня. У Львові є найдорожча вартість доставки газу.

Тим часом тепловики Львівщини заборгували за доставку газу 95 млн грн. Також 2/3 мешканців Львівщини мають борги за газ – користувачі не сплатили 1,7 млрд грн.

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