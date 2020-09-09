Львівські науковці виграли ґрант на розробку вакцини від коронавірусу

Директор Інституту біології клітини НАН України Андрій Сибірний та його заступник Костянтин Дмитрук виграли ґранти на розробку нового антибіотика та вакцини від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Науковці подали свої проєкти на конкурс Національного фонду досліджень України і 8 вересня дізналися про перемогу. Костянтин Дмитрук отримає 5,1 мільйона гривень на розробку нового антибіотика.

«В контексті боротьби із коронавірусом важливим питанням також є застосування антибіотиків, адже відомо, що при підозрі на Covid-19 призначають кілька типів антибіотиків, аби запобігти розвитку супутніх бактеріальних інфекцій. Незважаючи на успіхи у використанні антибіотиків, при їх тривалому використанні бактерії знаходять механізми захисту, набуваючи резистентності. Відбувається постійна «гонка озброєнь» між бактеріями та протимікробними препаратами, у якій люди мають бути на крок попереду. Саме тому, пошук нових антибіотиків та створення відповідних продуцентів, є одними з головних завдань сучасної молекулярної генетики, біотехнології та медицини. У розвинених країнах створення нового антибіотику коштує понад мільярд доларів, а окупність таких препаратів – кілька десятків років. Фармацевтичним компаніям не вигідно за таке братися, тут важлива підтримка держави», – зазначив заступник директора з наукової роботи Інституту біології клітини НАН України Костянтин Дмитрук.

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На розробку вакцини проти SARS-CoV-2 Андрій Сибірний отримає 10 мільйонів гривень. Сподівається, вже за пів року отримати з колегами дріжджові продуценти вірусних білків. А тоді їх випробовуватимуть на тваринах.

«У світі вже кілька країн працюють над створенням вакцини від Covid-19. Існує так званий феномен антитілозалежного посилення інфекції, що полягає в посиленні інфекційного процесу у присутності антитіл, специфічних до білка «корони» SARS-CoV-2. Ми врахували цей досвід у своїй роботі і, для отримання антитіл, маємо намір використовувати різні частини білка «корони» для уникнення зазначеного феномену. Напрацьовувати фрагменти вірусних білків будемо на дріжджах, адже це швидше і дешевше, ніж на тваринних клітинах», – розповів директор Інституту біології клітини НАН України, доктор біологічних наук Андрій Сибірний.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 9 вересня в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

3 вересня Україну знову поділили на зони карантину. Частина Львівської області, зокрема і Львів, знову віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Детальніше про новий поділ читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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