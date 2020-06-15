На Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19

У шести областях станом на 15 червня перевищений середній по Україні показник летальності від ускладнень COVID-19. Серед них – і Львівщина, де середній показник летальності становить 3,6%. Про це інформує Центр громадського здоров’я України.

Із 15 травня до 15 червня кількість смертей, які були спричинені ускладненнями від COVID-19, в Україні зросла майже вдвічі. Зокрема, станом на 15 травня смертей було 476, наразі в Україні зареєстровано вже 901 випадок смертей.

Показник смертності становить 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,9%.

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в:

Івано-Франківській області (5,4%);

Кіровоградській (5,3%);

Полтавській (4,7%);

Чернівецькій (4,3%);

Черкаській (3,7%);

Львівській області (3,6%).

У статево-віковій структурі померлих від захворювань, спричинених COVID-19, переважають чоловіки – 473 (54%) та люди віком від 50-ти років (88,3%).

У ЦГЗ зазначають, що 70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. Ще у 54,8% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.

89% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Серед померлих людей з COVID-19, було 40 медичних працівників з вісімнадцяти регіонів країни. Для порівняння, станом на 15 травня серед померлих було 24 медика.

Летальність серед медиків склала 0,8% і найвища була в Івано-Франківській області (2,7%).

Нагадаємо, в Україні вже підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 14 253 людей одужали, а 901 померла. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.

На Львівщині зафіксовано 2933 випадки інфікування коронавірусом. Із них за останню добу – 136. Також від ускладнень коронавірусу померло в області 96 людей.