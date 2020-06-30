Львівщина вже 10 днів лідирує за кількістю хворих на COVID-19, – Шмигаль

Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус в Україні. За останню добу там виявили 143 нові випадки, троє людей померли. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським.

«На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгіршого сценарію. Але медицина має бути готовою до всього», – сказав Володимир Зеленський.

За інформацією ОП, уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів штучної вентеляції легень використовується небагато, вони є в достатній кількості.

Нагадаємо, під час візиту до Львова очільник МОЗ Максим Степанов запропонував керівництву області визначити додаткові медичні заклади на Львівщині, які, у разі потреби, зможуть приймати хворих на коронавірусну інфекцію.Відтак, за рішення обласної ТЕБ і НС, в області визначили ще 13 медичних закладів, котрі незабаром прийматимуть хворих на коронавірусну інфекцію. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Згодом глава уряд Денис Шмигаль повідомив, що через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус по усій Україні починають розгортати лікарні другої хвилі для прийому інфікованих.

Станом на ранок вівторка, 30 червня, коронавірус підхопили 5435 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 143 нових хворих

Нагадаємо, Львівщина – лідер в Україні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Львівський портал писав, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.