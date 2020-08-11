На Львівщині медики фіксують перші випадки безсимптомного двобічного запалення легень

Лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко розповіла про перші зафіксовані випадки безсиптомної пневмонії, викликаної коронавірусом. Про це вона заявила 11 серпня під час брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

«Мушу сказати, що з’вилися випадки, яких раніше не було. Коли, до прикладу, хворіє один з членів сім’ї, обстежують його родича і при відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне ураження легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби», – розповіла Наталія Тімко.

Як пояснила епідеміолог, COVID-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про проблеми.

«Тому профілактика нині виходить на перший план. Це на сьогоднішній день – питання життя», – констатувала головний епідеміолог області.

Зауважимо, що станом на ранок 11 серпня підтверджено 11 142 випадок інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено у 161 людини.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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