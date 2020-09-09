Коронавірус в Україні: за добу померло 45 хворих, одужало 1 157 осіб

Станом на ранок 9 вересня в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом від цієї недуги в Україні вже померло 2 979 людей (+45 за минулу добу), 64 703 пацієнти одужали (1 157 за добу).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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1.Львівська область – 16 269 випадків;

2.м. Київ – 15 821 випадок;

3.Чернівецька область – 11 581 випадок;

4.Харківська область – 11 493 випадки;

5.Івано-Франківська область – 10 659 випадків;

6.Рівненська область – 9 943 випадки;

7.Одеська область – 8 827 випадків;

8.Закарпатська область – 8 277 випадків;

9.Тернопільська область – 7 824 випадки;

10.Київська область – 6 459 випадків;

11.Волинська область – 6 015 випадків;

12.Вінницька область – 4 503 випадки;

13.Житомирська область – 3 879 випадків;

14.Хмельницька область – 3 355 випадків;

15.Дніпропетровська область – 2 923 випадки;

16.Чернігівська область – 2 515 випадків;

17.Сумська область – 2 143 випадків;

18.Черкаська область – 2 121 випадок;

19.Запорізька область – 2 041 випадок;

20.Донецька область – 1 762 випадки;

21.Миколаївська область – 1 714 випадків;

22.Полтавська область – 1 018 випадків;

23.Кіровоградська область – 870 випадків;

24.Херсонська область – 538 випадків;

25.Луганська область – 480 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

3 вересня Україну знову поділили на зони карантину. Частина Львівської області, зокрема і Львів, знову віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Детальніше про новий поділ читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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