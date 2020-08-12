В Україні заповнено 24% ліжкомісць хворими на COVID-19. Найбільша завантаженість – на Львівщині

В Україні завантаженість ліжкомісць у медичних закладах, де лікуються хворі на коронавірусну інфекцію, складає 24%. Найбільша заповненість ліжок є у Львівській області – більше 53%. Про це у середу, 12 серпня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

По у сій Україні найбільша завантаженість ліжок у Львівській області – більше 53%, у Києві – 48%, а також у Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Це регіони, де кількість інфікованих на добу складає близько 50% від загальної кількості зафіксованих випадків.

«У нас на сьогодні, наприклад у Львівській області, щодня зростає кількість заповненість ліжок у лікарнях. Там на даний момент більше 53% ліжок, визначених для лікування COVID-19, – заповнені. І це очевидно, коли ми бачимо цифри зростання хворих у Львівській області. Адже певна частина людей, які захворіли на коронавірус, повинні бути госпіталізовані. Тому дуже важливо дотримуватися тих обмежень, які діють в Україні», – сказав Степанов.

Зазначимо, 10 серпня у МОЗ заявили, що Львівщина вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень «першої хвилі». Відтак в області почали розгортати лікарні «другої хвилі». Зокрема, на Львівщині в рамках залучення лікарень «другої хвилі» їх кількість збільшиться ще на тисячу.

Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що місто справляється із потоком пацієнтів і не розгортатиме лікарні «другої хвилі».

Додамо, що станом на ранок 12 серпня підтверджено 11 308 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено у 166 людей.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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