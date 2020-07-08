На Львівщині від COVID-19 одужали вже понад 500 медиків

У Львівській області від коронавірусної інфекції вилікувалися вже 516 медичних працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом в області на COVID-19 захворіли 997 медиків. З них 316 – лікарі, середній медичний персонал – 411, молодший медичний персонал – 176, інший персонал – 94.

«Усі необхідні заходи проведені. Зокрема є медичні працівники, які скеровані на ізоляцію. Також всі працівники, які потребують лікування – амбулаторного чи стаціонарного, проходять його. Хочу зазначити, що наші медики, незважаючи на ризик, продовжують самовіддано працювати і надавати необхідну допомогу хворим», – повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

Зазначимо, щоу Львові та області фінансово підтримують хворих на COVID-19 медиків Так, перші такі виплати наприкінці квітня отримали 27 лікарів у Львові. Загалом мерія Львова виплатила по 20 000 грн вже 620 медикам, витративши на це із бюджету Львова майже 7 млн грн.

Наприкінці травня сесія Львівської міськради вирішила виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн.

Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

Як писав Львівський портал, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

А наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. На виплату такої зарплати медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету. Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.

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