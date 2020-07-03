У Львові ще 68 хворих на COVID-19 медиків отримають по 20 тисяч

Виконавчий комітет міськради Львова погодив надання 20 000 грн матеріальної допомоги ще 68 медиків, які заразились коронавірусом. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 3 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, допомогу розміром 20 000 грн отримають ще 68 медпрацівників, які захворіли на коронавірус. Загалом на це із бюджету Львова витратять більше 1,44 млн грн.

Зазначимо, що фінансово підтримувати хворих на COVID-19 медиків Львів вирішив у квітні. При цьому таку допомогу отримують медпрацівники, які зареєстровані не лише у Львові, а й на території області.

Перші такі виплати наприкінці квітня отримали 27 лікарів. Загалом мерія виплатила по 20 000 грн вже 620 медикам, витративши на це із бюджету Львова майже 7 млн грн.

Наприкінці травня сесія Львівської міськради вирішила виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн.

Нагадаємо, станом на кінець червня у Львові коронавірус підхопили 287 медиків, 160 із яких вже одужали. На Львівщині COVID-19 заразились 713 медпрацівників, побороли недугу 340 осіб. Від ускладнень, спричинених вірусом, померли шестеро медиків.

На коронавірус у Львові хворіють не лише працівники лікарень, а й поліклінік. Так, у середині червня спалах COVID-19 виник у поліклініці №4 на Сихові. Тут захворіли 27 лікарів.

Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

Як писав Львівський портал, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

А наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. На виплату такої зарплати медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету. Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.