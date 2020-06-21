У День медика Львівщина згадує медпрацівників, що померли від COVID-19

Сьогодні, 21 червня, в Україні відзначають День медика. У цей день зазвичай розповідають про здобутки та досягнення медпрацівників, про важливість їхньої місії та самовіддану працю. Однак цьогоріч свято проходить у час пандемії коронавірусу. На Львівщині COVID-19 забрав життя уже шістьох медиків. Українське лікарське товариство у Львові закликає вшанувати пам’ять цих людей, адже вони заплатили найвищу ціну за боротьбу із вірусом.

«У квітні невидимий фронт пандемії перемістився до нас. Українські лікарі та медсестри, молодший медичний персонал докладають усіх сил, аби зупинити, локалізувати та подолати смертоносну інфекцію. Часто навіть ціною власного життя… Медпрацівники стали справжніми героями, які щодня входять у вогнища інфекцій, усвідомлюючи усю небезпеку для себе. Лікарі ургентних лікарень продовжують приймати пацієнтів, не маючи гарантів, що пацієнт не є інфікованим. Це великі ризики, на які йдуть медичні працівники, але інакше вони не можуть. Коли людина потребує допомоги, лікар полишить все, адже у будь-яку пору дня чи ночі він завжди залишається тим, хто клявся допомагати людям», – кажуть в Українському лікарському товаристві у Львові.

За останніми даними, коронавірусом на Львівщині заразились 609 медиків. Найбільше – серед працівників лікарні швидкої допомоги (122 людини), обласної клінічної лікарні (66 людей), «швидкої» (55 людей) та винниківського госпіталю (44 людини).

Побороти недугу зумів 281 медик. Втім життя шістьох медпрацівників, на жаль, таки забрав COVID-19.

«Пригадаймо наших колег, які заплатили найвищу ціну у ліквідації наслідків пандемії. Навіки у нашій пам’яті вони залишаться Героями, які самовіддано і жертовно виконали свій професійний обов’язок», – додають у лікарському товаристві.

Іван Гайда, 58 років

Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковник медичної служби ЗСУ, лікар вищої категорії, який з перших днів війни на Донбасі врятував життя багатьох наших військових. Помер 18 червня внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19.

Галина Юзич, 55 років

Медсестра відділення судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. Майже 35 років свого життя віддала праці в обласній лікарні. Від коронавірусу лікувалася у Комарнівській міській лікарні, мала важкі супутні захворювання, згодом у вкрай важкому стані була доставлена у інфекційну лікарню. Вона відійшла у вічність 6 червня.

Роман Кріль

Старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги м. Сокаль, близько 40 років віддав роботі у «швидкій». Протягом тижня він боровся з коронавірусною інфекцією, перебуваючи в лікарні у вкрай важкому стані, проте врятувати його не вдалось. Про смерть медика стало відомо 31 травня.

Ірина Федоришин, 64 роки

Більше 37 років пропрацювала у Львівській обласній клінічній лікарні. За цей час врятувала не одне людське життя. Її боротьба також була тривалою. З початку травня Ірина Федоришин перебувала у Львівській обласній інфекційній лікарні, але, на жаль, стан її погіршився, тож жінку перевели у реанімацію і під’єднали до апарату ШВЛ. Померла 25 травня.

Жанна Гарасим’як, 48 років

Сестра-господиня 1-ої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева. Родом зі села Великий Дорошів Жовківського району. Коронавірус у жінки підтвердили 4 травня, також медики діагностували двобічну пневмонію. Стан здоров’я погіршувався, тож Жанну Гарасим’як перевели у 8-му міську лікарню, де вона перебувала у реанімації. Останні дні свого життя була під’єднана до апарату ШВЛ. Відійшла у вічність 15 травня.

Марія Любінська, 60 років

Молодша медична сестра Центру легеневого здоров’я. Захворіла 7 квітня і лише 12 квітня звернулась за допомогою медиків за місцем роботи. До цього лікувалась самотужки. Померла 22 квітня від ускладнень COVID-19.

Вічна пам’ять усім медичним працівникам, які віддали своє життя у боротьбі коронавірусом.