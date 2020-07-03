Одужали 206 львівських медиків, які хворіли на COVID-19

Станом на 3 липня у 206 медичних працівників Львова, які захворіли на коронавірусну інфекцію, вже одужали й повернулись до роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як розповів керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб, загалом станом на сьогодні 352 працівники медичних закладів міста хворіли на COVID-19. Це лікарі, медичні сестри, лаборанти і адміністративні працівники. З них 31 перебуває на стаціонарному лікуванні, 114 – на самоізоляції, 206 вже одужали та, на жаль, 1 молодша медична сестра померла.

Загалом по Львівській області на коронавірус захворіли 938 медичних працівників, з яких уже одужали 451 та, на жаль, 7 – померли.

Зазначимо, що у квітні Львів вирішив фінансово підтримувати хворих на COVID-19 медиків. При цьому таку допомогу отримують медпрацівники, які зареєстровані не лише у Львові, а й на території області.

Перші такі виплати наприкінці квітня отримали 27 лікарів. Загалом мерія виплатила по 20 000 грн вже 620 медикам, витративши на це із бюджету Львова майже 7 млн грн. А 3 липня виконавчий комітет міськради Львова погодив надання матеріальної допомоги для ще 68 медиків, які заразились коронавірусом.

Наприкінці травня сесія Львівської міськради вирішила виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн.

На коронавірус у Львові хворіють не лише працівники лікарень, а й поліклінік. Так, у середині червня спалах COVID-19 виник у поліклініці №4 на Сихові. Тут захворіли 27 лікарів.

Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

Як писав Львівський портал, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

А наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. На виплату такої зарплати медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету. Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.