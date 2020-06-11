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Чому у районах Львівщини люди менше хворіють на коронавірус. Пояснення епідеміолога

Наталя Дуляба

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Беззаперечним лідером за кількістю хворих на коронавірус є Львів – тут недугу підхопили більше 60% усіх інфікованих на території Львівської області. Натомість найменше хворіють жителі районів, а особливо гірських територій. Медики вважають, що чим більш населений пункт є заселений, тим вища вірогідність зараження COVID-19. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Станом на 11 червня коронавірус лабораторно підтвердили у 2414 мешканців Львівщини, 61% із яких – це жителі Львова. Друге місце займають Пустомитівський і Жовківський райони, натомість найменше хворіють мешканці гірських районів: Сколівщини, Старосамбірщини і Турківщини.

Згідно з даними обласного лабораторного центру 2414 випадків коронавірусу виявили у:

  • м. Львів – 1483;
  • Пустомитівський район – 241;
  • Жовківський район – 138;
  • Яворівський район – 113;
  • Стрийський район – 51 (м. Стрий – 26, м. Моршин – 5);
  • Городоцький район – 48;
  • Сокальський район – 45;
  • Кам’янка-Бузький район – 40;
  • Миколаївський район – 35 (м. Новий Розділ – 8);
  • Дрогобицький район – 35 (м. Дрогобич – 25, м. Трускавець – 4, м. Борислав – 1, м. Стебник –2);
  • Буський район – 30;
  • м. Червоноград– 29;
  • Бродівський район – 28;
  • Перемишлянський район – 22;
  • Золочівський район – 14;
  • Самбірський район – 12 (м. Самбір – 3);
  • Мостиський район – 12;
  • Жидачівський район – 11;
  • Радехівський район – 10;
  • Сколівський район –7;
  • Турківський район– 7;
  • Старосамбірський район – 3.

Епідеміологиня Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко пояснює: коронавірус передається через повітря на невеликій відстані від інфікованої до здорової людини. Відповідно, чим більше тісних контактів, тим більша вірогідність заразитися.

«Чому в районах області люди хворіють менше? Бо там практично кожен має приватний будинок, власне подвір’я, тож люди є більше розмежовані між собою. А якщо подивитися зараз на багатоповерхівки у Львові, на дитячі майданчики, то ми бачимо, що люди нехтують всіма рекомендаціями медиків і не дотримуються обмежувальних заходів. І варто розуміти, що це не мине безслідно: кількість хворих буде збільшуватися. І тут мова йде теж про безсимптомних хворих, які виділяють вірус, але гуляють із дітьми, зустрічаються з друзями чи родичами», – розповідає Наталія Тімко.

За її словами, ризик інфікування COVID-19 суттєво зростає не лише у таких густозаселених містах як Львів, а й у місцях масового скупчення людей. Тим паче, якщо не носити маску, не мити руки і не дотримуватись соціальної дистанції.

«Якщо в один автобус із єдиною системою кондиціонування сяде багато людей, а серед них буде бодай один, хто виділяє вірус, то, на жаль, через 14 днів 90% із тих осіб, які їхали в тому автобусі, можуть захворіти… Так, ми всі зараз мріємо про гарний відпочинок влітку і завершення карантину. Але допоки інфіковані будуть виділяти вірус, допоки не буде способу зробити людей менш уразливими до нього, доти ми, на жаль, будемо фіксувати нові випадки хвороби. І наше завдання полягає в тому, щоб всі захворіли не одномоментно», – підкреслила епідеміологиня.

Нагадаємо, станом на 11 червня коронавірусом заразилися вже 2414 мешканців Львівщини. За останню добу виявили найбільшу кількість нових хворих – 125 осіб. Стільки інфікованих вдалося встановити завдяки збільшенню ПЛР-тестувань (до 650 тестів за добу). Проте відсоток нових хворих порівняно з попередніми днями практично не змінився.

Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 90 людей, одужали 589 хворих. Про останні 10 смертей, спричинених коронавірусом, стало відомо сьогодні, 11 червня. Вісьмом особам COVID-19 діагностували посмертно.

В розрізі всієї України Львівщина із початку червня є третьою за рівнем захворюваності. Область не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ, тож послаблень найближчим часом може не бути.

Як писав Львівський портал, через те, що карантин на території області щоразу продовжують, виник бунт. На акції протесту у Львові виходили власники спортзалів і фітнес-центрів, які не можуть відновити роботу, а також приватні перевізники, малий та середній бізнес.

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