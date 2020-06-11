Антирекорд COVID-19 на Львівщині: за добу – 125 нових інфікувань

На Львівщині станом на ранок 11 червня зафіксували черговий коронавірусний антирекорд: за минулу добу COVID-19 виявили у ще 125 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, станом на 8:00 год. у Львові та на Львівщині підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом, з них 90 – летальні (+10 за минулу добу). 589 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 640 ПЛР-тестів, з яких 125 (а це 19,5%) – позитивні (з них – 72 це мешканці Львова).

«За цю добу наші лабораторії провели рекордно багато ПЛР-тестувань – це 640 аналізів. З них 125 – позитивні, а це становить 19,5% від загальної кількості протестованих. Така динаміка у нас в середньому є за останні дні. На ранок від часу карантину маємо вже 90 підтверджених смертей по області», – прокоментувала заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5289 осіб, госпіталізовані – 820, на амбулаторному лікуванні – 4469 осіб, виписані – 623 особи. Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 1 особа.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 10 червня коронавірусну інфекцію підтвердили у 2289 мешканців Львівської області. За добу було виявлено 78 нових хворих. Загалом побороли недугу 557 хворий, 80 людей померли.

Раніше через збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію на Львівщині в черговий раз вирішили не послаблювати карантин. Рішення з цього приводу прийматимуть у п’ятницю, 12 червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.