Антирекорду COVID-19 на Львівщині нема. Відсоток нових хворих є стабільним, – епідеміолог

Протягом середи, 10 червня, лабораторії провели рекордну кількість ПЛР-тестів – 640. Коронавірус підтвердився у 125 мешканців Львівщини. Проте відсоток нових хворих практично не змінився. Про це сьогодні, 11 червня, під час брифінгу повідомила епідеміологиня Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, передає Львівський портал.

Лікарка пояснює: за добу львівські лабораторії провели аж 640 ПЛР-тестувань. Відповідно, кількість виявлених випадків коронавірусу теж збільшилась. Проте відсоток нових хворих є стабільним.

«Так, це вперше за одну добу на Львівщині провели 640 ПЛР-тестів. Тому якщо говорити про відсоток виявлених хворих, то він фактично не відрізняється від того, коли лабораторії робили 300 досліджень і отримували 60-70 хворих. Але це говорить про те, не захищеними зараз є всі, хто ще не хворів, адже інфіковані виділяють вірус. І чим більше ми виявимо людей зі симптомами коронавірусу чи безсимптомних, чим швидше ми їх ізолюємо, тим менше інших ми наразимо на небезпеку», – зауважила Наталія Тімко.

Вона також зазначила, що аби владнати ситуацію із чергами на ПЛР-тестування, лікарні передають у лабораторії списки пріоритетних осіб, чиї біоматеріали потрібно дослідити першочергово.

«Серед нових позитивних випадків є люди, яких госпіталізували вчора-позавчора, або які вчора-позавчора звернулися за допомогою, або контактні особи зі супутніми захворюваннями. Хоча серед нових хворих, безперечно, будуть і ті люди, біоматеріал яких відібрали ще два тижні тому. Зараз ми не маємо ні вакцини, ні медичного препарату, який би міг вбити вірус. Єдине, що ми можемо сьогодні запропонувати людям, – це маска або респіратор, часте миття рук, обробка антисептиком і дотримання соціальної дистанції. Це надзвичайно важливо, аби кожен дотримувався цих правил», – наголосила Наталія Тімко.

Нагадаємо, станом на 11 червня коронавірусом заразилися вже 2414 мешканців Львівщини. За останню добу виявили найбільшу кількість нових хворих – 125 осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 90 людей, одужали 589 хворих.

В розрізі всієї України Львівщина із початку червня є третьою за рівнем захворюваності. Область не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ, тож послаблень найближчим часом може не бути.

Львівський портал також писав, що у Львові виник справжній ажіотаж довкола ПЛР-тестів. На отримання результатів дослідження утворилися черги, тож людям доводиться чекати щонайменше тиждень-півтора. Детальніше про це читайте за цим посиланням.